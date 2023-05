Le Palais de Tokyo expose un tableau d’une certaine Miriam Cahn intitulé « poétiquement » « Fuck abstraction » et représentant un homme musclé et sans visage imposant une fellation à une personne beaucoup plus fluette.

À mon avis, toutes les personnes qui ont vu le tableau ont identifié la personne fluette à un enfant.

Mais « l’artiste » prétend que ce n’en est pas un et que le tableau représente l’utilisation de la sexualité comme arme de guerre.

Plusieurs associations de protection de l’enfance ayant porté plainte contre ce tableau, qu’elles estimaient (à juste titre selon moi) comme pédopornographique, ont été déboutées au motif qu’il n’était pas évident que la victime soit un enfant et au motif de la sacro-sainte liberté artistique.

Il reste que cette exposition est ouverte aux mineurs et qu’il y avait des mesures minimales de protection de l’enfance à prendre.

Est donc arrivé ce qui devait arriver (et dont on peut se demander si « l’artiste » et la galerie ne l’ont pas cherché pour « faire le buzz ») : un homme a aspergé ladite « œuvre » de peinture.

Ce qui a entraîné une réaction immédiate d’Emmanuel Macron sur Twitter (on ne pourra donc plus dire qu’il reste les bras ballants devant les agressions !) :

« En ce 8 mai, où nous célébrons la victoire de la liberté, je condamne l’acte de vandalisme commis hier au Palais de Tokyo. S’en prendre à une œuvre, c’est attenter à nos valeurs. En France, l’art est toujours libre et le respect de la création culturelle, garanti. »

Passons sur la comparaison douteuse avec la guerre : il est indécent de prétendre que soutenir la liberté d’une « artiste » disons discutable soit aussi héroïque qu’avoir résisté contre le national-socialisme, mais M. Macron est coutumier de cette manipulation de l’histoire.

Le plus étrange, c’est la référence aux « valeurs ». Nous savons enfin ce que sont les « valeurs de la république » : elles impliqueraient donc la liberté de la pédomanie !

Plus sérieusement, ce tweet laisse supposer que la liberté de création est absolue en France.

Mais c’est faux (des personnes aussi différentes que Dieudonné ou Zemmour ont payé pour le savoir !).

Et c’est absurde : aucune liberté ne peut être absolue, sauf à considérer que le plus bel État de droit serait celui où la loi du plus fort régnerait.

En l’occurrence, je ne vois pas comment le chef de l’État peut tenir une liberté artistique allant jusqu’au mépris de la personne humaine – sans ruiner non seulement tout notre édifice légal, mais même tout notre édifice civilisationnel.