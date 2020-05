Attentisme et démagogie pour la fin du quinquennat

Le 17 mai, alors que les Français avaient davantage les yeux fixés sur le déconfinement (et sur la calamiteuse gestion de la crise sanitaire par l’exécutif) que sur la vie parlementaire, un petit séisme politique a eu lieu : LREM a perdu la majorité absolue à l’Assemblée nationale.

De peu certes : le groupe LREM compte désormais 288 députés, alors que la majorité absolue se situe à 289.

D’ailleurs, avec ses alliés, LREM dispose toujours d’une majorité confortable.

Mais, symboliquement, cet événement passé relativement inaperçu est significatif.

Il pourrait même bien indiquer la fin du quinquennat et le retour aux grandes manœuvres politiciennes avant les échéances électorales de 2022.

La grande force d’Emmanuel Macron a été naguère de disposer d’une majorité parlementaire qui lui devait tout.

La contrepartie était évidemment l’amateurisme d’une partie de ces nouveaux députés. Mais les gaffes ne faisaient les gorges chaudes des médias que durant quelques jours et l’on passait à autre chose.

Cet amateurisme pouvait même contribuer à donner une forme de « légitimité » à la nouvelle majorité en laissant croire qu’il s’agissait d’une Assemblée issue de la société civile.

Naturellement, cette image était fausse car beaucoup de « nouveaux » élus étaient, en réalité, des caciques du PS recyclés.

En tout cas, l’eau a coulé sous le pont Alexandre III et les nouveaux députés trouvent – non sans raison – que la place est bonne et donc songent à tout faire pour la garder, qu’Emmanuel Macron réussisse ou non les réformes promises.

Or, pour la réélection, rien de mieux que l’attentisme et la démagogie !

L’attentisme, c’est-à-dire reporter au prochain mandat (toujours le prochain !) la réforme des retraites, la baisse des dépenses publiques ou la libération des entreprises.

La démagogie, c’est-à-dire l’ouverture en grand des vannes de la dépense publique.

Les deux « stratégies » sont, d’ores et déjà, appliquées.

À la faveur de la crise sanitaire, des dizaines de milliards d’euros ont été promises pour acheter telle ou telle clientèle. Et ce n’est probablement qu’un début.

Bien sûr, le gouvernement pouvait difficilement faire autrement, s’il voulait éviter les faillites en cascade et une hausse brutale du chômage déjà très élevé. Mais les milliards ne poussent pas sous les sabots des chevaux et il faudra bien les rembourser et, pour cela, commencer par réformer l’État et la sphère publique.

Quant à l’attentisme, il n’est nul besoin d’être prophète pour le prévoir : de toute évidence, la majorité comme le gouvernement sont enchantés que la réforme des retraites ait été abandonnée à la faveur du confinement et l’on imagine mal qu’ils relancent ce dossier en pleine campagne pour leur réélection.

Cette réforme était pourtant la seule réforme économique et sociale un tant soit peu importante – et il est d’ailleurs fascinant que cette unique réforme ait été aussi mal engagée. Tout se passe comme si le seul objectif avait été de déclencher des grèves ruineuses sans aucune volonté d’aller au bout d’une logique d’ailleurs incompréhensible.

Ajoutons à cela que les « mutins » qui ont quitté le groupe LREM sont presque tous issus de la gauche du mouvement et que cela va contraindre la majorité à prêter encore davantage attention aux sirènes de la gauche – comme naguère François Hollande avec ses frondeurs.

Oui, décidément, le quinquennat semble bel et bien terminé. Et les réformes nécessaires au pays passeront une nouvelle fois à la trappe !