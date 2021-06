Aveuglement tragique des politiciens sur l’islam

A travers les violences de nos banlieues, c’est la guerre d’Algérie qui se rappelle à notre souvenir, avec les prodromes d’une nouvelle guerre civile.

Et nous ne savons pas tirer les leçons de la première pour conjurer le spectre lancinant de la deuxième – qui, cette fois-ci, menace notre existence comme nation.

L’aveuglement de nos politiques sur les raisons du séparatisme des quartiers n’a d’égal que celui des gouvernants de 1954-55, qui, eux aussi, à part quelques exceptions, se sont largement mépris sur les ressorts profonds de l’insurrection.

Bien que les premiers fellaghas se soient ouvertement appelés «moujahidines» (combattants de la guerre sainte), la dimension ethno-islamique de leur combat n’a pas été perçue comme essentielle – pas plus qu’aujourd’hui, dans un pays déchristianisé, on ne veut voir le poids de l’islamisme dans l’embrasement des banlieues.

Prisonniers d’une culture marxiste, nous persistons à mettre en avant des facteurs socio-économiques de discrimination, secondaires par rapport aux motifs religieux et identitaires.

Le séparatisme algérien était déjà en germe dans le «mantra» des nationalistes entre les deux guerres: «L’Algérie est ma patrie, l’arabe ma langue, l’islam ma religion», tandis que les indigènes ployaient l’échine sous la domination politique et culturelle française, mais n’en conservaient pas moins l’espoir secret d’une revanche sur les « Roumis ».

Dès le début de la conquête, les militaires comme les politiques clairvoyants (colonel Daumas, Alexis de Tocqueville) voyaient bien que l’islam était un obstacle majeur à la francisation, mais la sagesse leur commandaient de respecter la religion et les coutumes des autochtones, ce qui a abouti à une dualité de citoyenneté, intenable à terme et germe des futures révoltes.

Sous le régime colonial de la IIIe République, on eut donc deux catégories de citoyens: d’un côté, des citoyens de droit français avec tous les droits civils et électoraux attachés à ce statut (Européens de souche et une petite minorité d’Algériens assimilés) et, de l’autre, des citoyens de droit coutumier (l’écrasante majorité des indigènes) ressortissant du droit coranique avec des droits de vote très inégalitaires.

Certes, la nationalité française de plein droit était accessible aux plus instruits ou méritants, mais à condition qu’ils renoncent au droit coranique, ce que la plupart des éligibles refusèrent. D’où la faible proportion d’Algériens français de plein droit jusqu’en 1954.

Dans le grand mouvement de fraternisation provoqué par le retour du général de Gaulle en 1958, la nationalité française de plein droit fut accordée à tous les Algériens, sans restriction.

Depuis 1975, la nationalité a été accordée très généreusement aux immigrés, sans la moindre exigence sérieuse en matière d’usage de notre langue, de connaissances minimales de nos coutumes, comme c’est requis dans la plupart des grands pays démocratiques.

Résultat de cette politique du chien crevé au fil de l’eau couplée à l’effondrement de notre système éducatif: le mantra séparatiste des nationalistes algériens s’impose dans les quartiers perdus de la république.

À l’égard des musulmans briguant la nationalité française, nous avons donc laissé se perpétuer de fait le séparatisme de l’Algérie de papa.

Ils ont désormais la pleine nationalité, mais prétendent conserver les droits de l’indigénat d’antan, avec le bénéfice de la législation islamique – alors que la nationalité française impliquerait une adhésion par écrit au pacte républicain, c’est-à-dire l’interdiction absolue de la polygamie, l’égalité musulman-non musulman, homme ou femme, liberté absolue de conscience, y compris celle d’abjurer l’islam.

Notre incapacité à retenir les leçons de l’histoire, le défaut de contrôle de l’immigration et les progrès d’un salafisme libre de prospérer sont les raisons majeures de cette situation désastreuse et presque irréversible, sauf miracle. Et qui est encore aggravée par des repentances indignes et totalement contre-productives tant qu’elles ne seront pas réciproques

On reste dans le flou et le non-dit, par manque de courage politique, par peur de stigmatiser des électeurs, qui désormais pèsent lourd dans les scrutins. Voulons-nous, oui ou non, avoir bientôt en France, comme autrefois en Algérie, deux catégories de citoyens qui se côtoient sans se mélanger, avec les risques d’une nouvelle guerre fratricide? La question est vitale et sera déterminante en 202