Baisse de la note de la France

L’agence Fitch Ratings, l’une des trois grandes agences de notation du monde occidental, vient de dégrader la note de la dette de la France de AA à AA-.

Dans son explication, Fitch précise qu’elle anticipe une hausse du déficit budgétaire en 2023 (du fait de l’inflation et du ralentissement de la croissance économique), mais, plus profondément, l’agence s’inquiète du peu de marge de manœuvre qui reste au gouvernement.

Paradoxalement, la réforme des retraites a accéléré la prise de conscience des observateurs.

On aurait pu penser que la relative fermeté de la majorité sur cette réforme rassurerait les marchés.

Au contraire, ces derniers constatent qu’une réforme insignifiante et technocratique, dont il n’est même pas assuré qu’elle permette de réaliser la moindre économie, a mis la France dans la rue.

À l’observation de Fitch, Bruno Le Maire a répondu : « Cette décision résulte notamment d’une appréciation pessimiste de Fitch quant aux perspectives de croissance de la France et de sa trajectoire de dette. Elle sous-évalue les conséquences des réformes de structure adoptées depuis plusieurs mois par le gouvernement français : réforme de l’assurance chômage, réforme des retraites, baisse des impôts de production. »

La réalité est évidemment que, depuis de trop nombreuses années, ce que les politiciens appellent « réformes de structure » sont des opérations de communication et de ripolinage.

Ni Bruno Le Maire, ni Emmanuel Macron ne sont seuls en cause. Leurs prédécesseurs ne sont pas moins responsables. Mais il est certain que, sous l’actuelle majorité, rien n’a été sérieusement amélioré, bien au contraire : la dette s’est envolée et la pression fiscale (contrairement à ce que dit M. Le Maire) s’est encore aggravée.

Dans ce contexte, la marge de manœuvre du gouvernement est effectivement dérisoire – tout spécialement dans ce contexte international où l’inflation augmente dans tout le monde développé.

Le plus vraisemblable, c’est qu’hélas, Fitch ait raison : la France n’est pas actuellement en mesure de diminuer significativement sa dette (ce serait déjà miraculeux que celle-ci n’augmente plus !).

Avec la hausse des taux d’intérêt, le service des intérêts va devenir le principal poste de dépense de l’État – des dépenses totalement improductives. Il est temps d’abandonner la technocratie socialisante et d’essayer les libertés économiques !