Bienvenue au club, mon Général !

Le général (2S) de Corps d’Armée Bertrand de la Chesnais est le directeur de campagne d’Éric Zemmour, candidat déclaré à l’élection présidentielle.

Déjà, lors des élections municipales, le général Bertrand de la Chesnaie avait courageusement tenté sa chance pour accéder à la mairie de Carpentras.

On ne peut que saluer cet engagement dans la cité et aujourd’hui pour le sauvetage de la France, après une carrière bien remplie qui l’avait exposé à accepter de donner sa vie pour sa patrie si les circonstances l’avaient exigé.

On ignore si le général a demandé à être placé en position statutaire « à la retraite », de façon à avoir une parole entièrement libérée du devoir de réserve, dont l’invocation n’est qu’un pathétique alibi pour les politiques agacés par ces militaires qui osent s’exprimer publiquement et ès qualités.

Comme si les militaires quittant le service actif devenaient des sous-citoyens pour certains qui n’ont jamais pris le moindre risque pour eux-mêmes, sauf peut-être pour faire fructifier leur patrimoine.

Alors, mon général, bienvenue au club des présumés coupables ! Après les plus de 27 000 signatures de militaires à la retraite qui ont approuvé la fameuse « Lettre à nos gouvernants », la ministre des Armées avait décidé de frapper fort en sanctionnant plus de 60 généraux qui avaient eu l’impertinence d’apposer leur signature au bas d’un document écrit par un ancien capitaine de gendarmerie. Je rappelle d’ailleurs au passage votre point de vue courageux, lucide et mesuré, exprimé alors sur un média « périphérique ».

Sauf que, pour auditionner un officier général, il faut réunir un Conseil Supérieur d’Armée comprenant lui-même une douzaine d’officiers généraux.

Peut-être parce que, pour entendre tous ces généraux poils à gratter, il eût fallu promouvoir des colonels ou rappeler des généraux en deuxième section, la ministre, économe des deniers publics, en sélectionna 6 qui s’étaient exprimés dans les médias, tout simplement pour se défendre puisque les 6 ministres qui avaient parlé de l’affaire l’avaient fait à charge.

On remarque par ailleurs que le Président de la République Chef des Armées, non seulement ne s’est pas exprimé pour soutenir ses anciens subordonnés calomniés, mais n’a jamais tranché quant aux sanctions possibles, préférant faire adresser aux intéressés une lettre leur proposant de s’infliger eux-mêmes la sentence de la radiation des cadres.

La situation est en effet délicate puisque, parmi les 6 présumés coupables, se trouve le général Antoine Martinez candidat déclaré à l’élection présidentielle.

On peut également évoquer la proposition non retenue par Madame Parly d’ajouter à la liste des comparants plusieurs généraux de 4 ou 5 étoiles qui s’étaient également exprimés publiquement et ès qualités.

Le nombre d’étoiles constitue peut-être un facteur discriminant.

En tout cas, mon général, bravo pour votre engagement et nul doute que nos routes se croiseront un jour.