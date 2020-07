Bioéthique : un mauvais film au service des lobbies

Après une nouvelle crise (prise), en couleurs, celle jaune des gilets, puis celle noire du virus, quoi de mieux qu’un nouveau scénario, un plan B (il y en a toujours un, nous avait-on dit), pour prendre des mesures, des réformes nécessaires : économique, sociale, fiscale, industrielle, agricole, territoriale ?

La reprise des zones de non-droits ? Non, là, vous rêvez, le gardien du troupeau n’a pas les épaules assez larges pour récupérer la brebis égarée. Quant au troupeau, les loups sont déjà dedans pour s’en occuper.

Rembobinez, revenez sur terre, la seule pugnacité de ce président jupitérien sera de faire accepter nos dettes par les pays européens plus fourmis que nous, qui sommes cigales.

La France désindustrialisée remboursera à l’Europe passoire.

Aucune transcendance, aucune étoffe, pas de valeurs, car aucun enracinement, encore moins de fruit, chez l’hôte du loft story élyséen. Tartuffe chez les dingos. Il n’en restera rien.

Alors quoi la série B de l’été ? La piscine est bien en place à Brégançon ?

Avec la série B, « plus belle sera la vie », plus haute en couleurs bigarrées. La tyrannie de l’ultra-minoritaire, tout à son profit, pourra toujours mieux s’exprimer, avec une théorie détournée des droits de l’homme, nouvelle dialectique post-marxiste, qui se victimise au détriment du plus faible pour réclamer de nouveaux droits sociétaux entre autres.

Cela vaut bien un passage de loi en urgence vitale, n’est-ce pas ?

Plus vite que pour le covid, où vous pouviez attendre chez vous et sans traitement, votre fin, en silence.

Comment vous n’êtes pas d’accord ? Discrimination alors ! Racisme sociétal, vous dira-t-on. Et puis, taisez-vous, si Avia était là …

Non, aucun grand projet pour l’avenir de ce pays et de son peuple, mais une théâtralisation de la vie et du vivant en en faisant un « acte » ou des actes successifs, quitte à ce qu’ils soient contre nature, eugénistes et j’en passe, faisant de la vie quelque chose de changeant, parfaitement indécis, parfaitement individualiste, au bon vouloir du film que chacun voudrait se faire, ou que les autres voudraient faire pour vous !

Tout cela faisant d’une chimère une « réalité », de par la loi pour tenter d’y croire, pour faire plus vrai que nature.

Ce serait la répétitivité de ces actes qui ferait leur légitimité.

Toute cette loi-scénario, bien sûr, se laissera écrire, et même si les auteurs en sont autorisés par leur mandat, cela n’en fera pas une vérité intrinsèque, immuable et respectable, car ce n’est pas la première fois qu’il y a des apprentis sorciers.

Qui ne dit mot consent. En son temps, Franz Jäggerstätter, objecteur de conscience autricien au nazisme, n’a pas suivi le troupeau qui est allé dans le précipice.

Deux mères pour un enfant, chimères homme-animal, et puis – pourquoi pas ? – l’avortement à la veille de l’accouchement, sélection des embryons : voilà le projet le plus important des lobbies ultras et du gouvernement, pour l’avenir de la France. Et surtout pour les finances des laboratoires !

Pour cela, remaniement d’opérette, il faut bien un gouvernement élargi avec 50 % de conseillers en plus, pour faire passer « la pilule » aux Français et préparer le prochain épisode, la présidentielle.

Un bon coup de « com » et l’audimat repart.

Non, l’État n’est pas là pour faire des économies, car il a vos portefeuilles pour se « servir », et la faillite sera pour vous.

Non, il n’est pas là pour avoir une vision d’avenir de la France, il est là pour appliquer une « gérance » mondiale et asseoir ses acteurs travestis en politiques, aux places de pouvoirs.

Pourtant, à chaque élection, tous gaullistes, et en mai, tous fidèles de Jeanne d’Arc – le sens de « servir » n’était pas le même à l’époque.

C’est pourtant eux qui, comme Vichy, baissent les armes devant l’adversité. Pire même : à les écouter, cela serait une chance pour la France.

Les couleuvres sont de plus en plus grosses à avaler, les yeux exorbités. Reste à savoir quand arrivera l’indigestion, comme dans un mauvais film !