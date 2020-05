Bruxelles et la préférence extra-européenne

Un sommet virtuel a été organisé le 6 mai dernier : les dirigeants de l’Union européenne devaient s’entretenir avec les représentants des six pays des Balkans occidentaux non-membres de l’Union.

En dépit des conséquences de la crise du Coronavirus et de l’expression d’un retour des Nations, ils poursuivent leur folle volonté d’élargissement et persistent dans cette politique scandaleuse et injuste d’aide préférentielle à des pays non-européens.

Ces pays des Balkans, Albanie, Macédoine du Nord, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Kosovo et Serbie, non-membres de l’Union européenne, se voient attribuer, en pleine crise économique au sein de l’UE, 3,3 milliards d’euros pour soutenir leurs économies.

La Présidente Ursula Von der Leyen parle de « solidarité » avec ces pays.

Le Commissaire européen à l’élargissement, Olivier Varhélyi, ajoute : « Nous aiderons nos partenaires à couvrir leurs besoins immédiats pour leurs systèmes de santé. »

Ces prises de position sont totalement décalées dans cette période tragique où la solidarité entre les Nations membres de l’UE n’a pas fonctionné.

Cette fuite en avant, délibérée, contre la volonté des peuples ne s’explique que par l’idéologie de ces dirigeants déconnectés et sans cesse tournés vers le fédéralisme, le sans-frontiérisme et l’immigration de masse.

Comment s’étonner que le peuple italien, abandonné par Bruxelles dans sa situation dramatique, souhaite désormais, majoritairement, sortir de l’Union européenne ?

Bruxelles montre, une fois de plus, dans cette grave crise, son mépris pour les peuples européens et sa préférence pour les intérêts mondialistes.

Il faut absolument que l’argent des contribuables de l’Union européenne soit exclusivement utilisé pour les pays membres qui en ont le plus besoin, comme l’Italie, et que soient stoppés tous les processus d’adhésion en cours.