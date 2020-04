Ça suffit, Macron doit partir !

Avant même d’accéder à la magistrature suprême, Macron avait (dé)montré sa volonté profonde d’agir contre l’intérêt de la France.

Il avait cautionné la vente de la branche énergie d’Alsthom à General Electric avec les résultats que l’on connaît, en particulier l’abandon de notre souveraineté militaire.

Puis il avait révélé ses sentiments anti-patriotiques, depuis Alger, salissant la France en déclarant que la colonisation avait été un crime contre l’humanité, tout cela pour tenter racoler quelques voix dans certaines de nos banlieues. Minable. Plus tard, il déclara même qu’il n’y avait pas de culture française.

Enfin, pour accéder aux fonctions qu’il occupe aujourd’hui, il a bénéficié d’un véritable coup d’État institutionnel.

En clair, avant même d’être Président, il s’en était montré indigne.

Mais l’expérience de cette première partie du quinquennat confirme qu’il doit partir :

– Le début d’une liste à la Prévert de scandales variés peut nous rafraîchir la mémoire : Bayrou, Sarnez, Collomb, Pierre de Villiers, Benalla, Ferrand, etc.

– Son agitation de communicant cache mal ses résultats douteux en matière de taxes et prélèvements. Il a même fait pire que son prédécesseur. Une performance !

– Il s’est montré incapable de mener à bien de vraies réformes, telle celle des retraites, ne convainquant ni ses interlocuteurs, ni ceux qui devaient en être les bénéficiaires : le peuple français.

– Le « grand débat » après la révolte des gilets jaunes n’a consisté qu’en une prestation de « premier de la classe », comme si on attendait du Président qu’il soit compétent en tout.

– Les pathétiques tentatives en direction de Bruxelles n’ont pu aboutir car il ne s’est pas souvenu, comme l’avait dit le général de Gaulle, qu’en relations internationales, il n’y a pas d’amis, seulement des intérêts. Ceux de l’Allemagne, du Royaume-Uni ou de la Pologne sont-ils les mêmes que les nôtres ?

– La souveraineté de la France, dont il est le garant, appartient au peuple qui la lui confie. Or il n’a eu de cesse de la brader à l’Europe de Bruxelles ou aux instances internationales. En outre, il donne vraiment l’impression de découvrir l’eau tiède en déclarant que ne pas avoir sa souveraineté dans le domaine de la santé est folie.

– La crise sanitaire actuelle, dont on mesure mal les conséquences, a démontré l’incompétence du pouvoir dont il est le chef et son imprévoyance – même s’il n’est pas seul responsable. La cacophonie de déclarations et d’actes contradictoires et surtout de mensonges en disent long sur sa considération pour le peuple français. D’aucuns l’ont qualifié de criminel, l’heure de rendre des comptes viendra.

Dans la continuité de ses prédécesseurs, il n’a pas brillé dans le domaine de la sécurité intérieure ni dans l’assainissement de la vie sociétale.

Certains voudraient lui laisser « une chance ». Mais, comme le disait Gabrielle Cluzel sur CNews, le 20 avril, comment croire qu’il pourrait changer de « logiciel » ? Toute sa politique n’a consisté qu’à travailler dans le sens de la mondialisation pour laquelle il a été mis en place. Il est un personnage « hors-sol », incapable de comprendre le peuple français. Et puis, si un président doit apprendre son métier après avoir bradé et abîmé la France pendant trois ans, la justice la plus élémentaire implique plutôt qu’il soit jugé et condamné à proportion des dégâts causés par lui.

Qu’il parte par une procédure de destitution demandée par M. Asselineau (bien que peu suivi dans cette voie), qu’il y ait dissolution de l’Assemblée nationale avec sa majorité absolue de députés amateurs/godillots, qu’il y ait mise en place d’un gouvernement d’union nationale. Qu’importent les modalités mais, si le chef reste le même, comment les choses peuvent-elles changer ?

Bien sûr, s’il avait un éclair de lucidité, une lueur de bon sens et, surtout, un brin de sens de l’honneur, il partirait de lui-même. Mais, comme bien d’autres, il n’est pas épargné par un ego surdimensionné.

Toutefois, il n’est pas question de le remplacer par un professionnel de la politique qui, au lieu d’être au service du Bien commun, continuerait à se servir.

De toutes les façons, on ne peut guère faire pire.

Mais, comme il ne faut souhaiter malheur à personne, M. Macron trouvera bien à se reconvertir en traversant la rue pour se faire embaucher par une officine de communication !