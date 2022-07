Censure d’État

Grâce à un lecteur, j’ai appris récemment la suppression en mai dernier des aides à la presse à « Rivarol » – qui m’avait échappé.

Disons tout net que je ne partage pas de nombreux éléments de la ligne éditoriale de « Rivarol » (qui avait notamment attaqué Guillaume de Thieulloy pour avoir eu l’audace de critiquer les tweets pour le moins impolitiques d’Henry de Lesquen, alors président de Radio Courtoisie, sur les camps de concentration). Mais il est assez scandaleux qu’une telle mesure survienne et dans un tel contexte.

Car cette suppression a été décidée après une tribune de plusieurs personnalités de gauche parue dans « Le Monde » en mars dernier.

Cette tribune demandait que l’on supprime le statut de « publication d’information politique et générale » à notre confrère – statut sans lequel le journal ne peut prétendre à aucune aide à la presse.

D’après l’Observatoire du journalisme, ces aides pouvaient atteindre 100 000 euros par an pour « Rivarol ».

Il est déjà assez choquant que des « bonnes consciences » autoproclamées s’arrogent le droit de dire quel journal est d’information et quel journal ne l’est pas.

Il est plus choquant encore que le gouvernement s’empresse d’obéir à cette injonction.

Naturellement, tout cela se fait au nom de la motivation orwellienne du « pluralisme » : plus le gouvernement promeut le « pluralisme » d’opinions, plus la pensée unique domine les débats !

Cette décision est d’abord une injustice (si « Rivarol » n’est pas un journal d’information politique, alors « Le Monde » ne l’est pas davantage !).

Elle est aussi un mauvais coup à la liberté d’expression.

Mais elle pourrait être une bonne occasion pour les Français de s’apercevoir que ces aides à la presse sont problématiques en elles-mêmes.

Ce ne sont pas seulement celles de « Rivarol » qu’il faudrait supprimer, mais toutes.

Un journal doit vivre de ses lecteurs et d’eux seuls.

Faute de quoi, il devient un instrument de propagande de la pensée unique – et d’abord de la doctrine politique du gouvernement (et, certes, il n’y a guère besoin d’être un grand expert de sociologie des médias pour savoir que c’est le cas de l’écrasante majorité des médias français).

Alors, si le gouvernement veut faire quelques économies (autour de 100 millions par an d’aides directes) et restaurer une saine concurrence entre les différentes opinions non interdites, un moyen simple serait de profiter de l’occasion pour supprimer toutes les aides à la presse !