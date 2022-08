Ces Français qui quittent la France

Plusieurs articles sont parus depuis le début du mois d’août sur les Français qui quittent la France.

Ces articles notent que les Juifs font partie de ceux qui, proportionnellement, partent en plus grand nombre, et ce n’est pas surprenant.

Pendant que les autorités continuent à dénoncer un antisémitisme d’extrême droite, qui existe, mais qui n’agresse et ne tue personne, un autre antisémitisme, lui, agresse et tue.

Et il prospère car il n’est quasiment jamais dénoncé : c’est l’antisémitisme musulman et le dénoncer, vous dira-t-on, serait « islamophobe ».

Parmi les autres Français qui quittent la France, il y a nombre de jeunes diplômés de grandes écoles et d’écoles de commerce qui partent tenter leur chance ailleurs et qui sont recrutés dès la fin de leurs études par le biais d’offres alléchantes.

Ils peuvent espérer gagner, s’ils rejoignent les États-Unis, deux ou trois fois plus qu’ils ne gagneraient en restant en France.

C’est ce qui s’appelait autrefois la fuite des cerveaux et celle-ci continue, même si on en parle moins.

D’autres, nombreux, partent simplement parce qu’ils ne reconnaissent plus la France telle qu’elle devient, pensent qu’elle n’offre aucun futur pour leurs enfants, que ce qui se dégrade en France continuera à se dégrader et finira par rendre le pays invivable.

Ceux qui partent sont des gens qui disposent d’un capital humain et intellectuel important qui leur permet de s’installer ailleurs sans grandes difficultés, et ils partent, toujours, avec les moyens financiers dont ils disposaient.

Il en résulte une déperdition de capital humain, intellectuel et financier pour la France.

C’est d’autant plus grave qu’en parallèle, s’opère une immigration qui, elle, n’apporte rien à la France et lui apporte même souvent infiniment moins que rien : ni capital intellectuel et humain, à de rares exceptions près, ni capital financier, et tout juste un peu plus de misère, de délinquance, souvent, de refus d’intégration, fréquemment.

Un gouvernement lucide et courageux verrait que ce que je viens de décrire ressemble à un glissement vers le déclin et le naufrage.

Mais il y a longtemps que la France n’a pas eu un gouvernement lucide et courageux.

Donc le glissement continue sans que nul ne semble vouloir l’arrêter et, quand quelqu’un parle de la nécessité de l’arrêter, des cris d’orfraie se trouvent aussitôt poussés par des gens jouant le rôle de chiens de garde du glissement, qui disent que tout ne va pas si mal et qu’il n’y a aucune inquiétude à avoir.

Il existe effectivement une catégorie de gens qui n’ont aucune inquiétude à avoir : ceux qui font partie de la caste dirigeante du pays, et qui gravitent entre haute fonction publique, politique et capitalisme de connivence.

Ceux-là constituent une nomenklatura.

Ils ne vivent pas la vie du commun des Français et regardent les autres de haut et de loin.

Il existe à l’autre extrémité de l’échelle sociale ceux qui vivent d’assistance et qui, tout en voyant le futur s’assombrir, oscillent entre désespoir et résignation : ils savent qu’ils n’ont pas les moyens de partir et n’y songent même pas.

Leur condition est de plus en plus difficile. Ils votent pour le Rassemblement National ou, s’ils espèrent faire payer les riches et s’aveuglent sur les conséquences de l’islamisation du pays, pour la France Insoumise.

Entre les deux, il y a une classe moyenne qui se rétrécit et se paupérise.

C’est de ses rangs que sont issus la plupart de ceux qui partent.

D’autres en son sein ne partent pas.

Parce qu’ils sont attachés à la France de leur enfance et ne veulent pas la quitter.

Parce qu’ils s’efforcent de se dire qu’il reste des éléments de cette France-là, et que ces éléments ont pour eux le charme des vieilles photos.

Parce qu’ils sont Français, entendent se battre pour le rester et refusent de considérer que le combat est vain.

Parce que partir ailleurs est souvent difficile lorsqu’on atteint un certain âge.

Je fais partie de ceux qui ont quitté la France. J’en avais les moyens humains, intellectuels et financiers. Je partageais depuis des années mon temps entre la France et le pays où je vis maintenant, et ce fut un choix réfléchi que je ne regrette pas une seule seconde.

Pourtant, je ressens une immense tristesse lorsque je pense à ce que devient le pays où je suis né.