Ces partis qui dirigent la France

La vie politique en France est entièrement confisquée par les partis. 5 ou 6 d’entre eux dirigent la politique du pays. On les appelle « partis de gouvernement » et ils s’en trouvent très bien.

Ils sont subventionnés de plusieurs façons et leurs élus doivent leur verser une partie de leurs indemnités. Des milliers de politiciens, connus ou non, en vivent et ils ne tolèrent pas qu’un dissident leur échappe. Le cas Zemmour est, à cet égard, significatif. Il avait pour lui la majorité de l’opinion. La fusée était lumineuse, elle est partie, mais elle a explosé en vol. Zemmour n’est même pas député, il n’est plus qu’un espoir déçu. En revanche, il suffit d’ouvrir le journal chaque jour pour avoir des nouvelles des présidents de ces partis et autres groupements politiciens.

Ces derniers temps, on s’est posé la question de savoir qui succéderait à Christian Jacob. Puis-je dire que 99 % des Français y sont totalement indifférents ? Ce petit monde de politiciens n’en fait pas moins la politique de la France. Partis de gouvernement, ils sont tour à tour au pouvoir et ceci, depuis des décennies. Et l’on s’y prend à l’avance. On parle de Bertrand, de Ciotti, de Wauquiez, de Pradié et de quelques autres dont Karl Olive (vous connaissez Karl Olive ?) comme candidats à l’élection présidentielle de 2027. On parle aussi, ces derniers temps, d’une invention de Macron : le conseil national de la refondation. Puis-je dire encore que la quasi-totalité des Français s’en f … complètement ?

Le brave Français qui aurait l’idée de se lancer seul en politique n’a aucune chance de réussir. Je connais le cas d’un citoyen qui eut l’idée de se porter candidat à la présidentielle avec un programme exclusivement fiscal comportant notamment la diminution de 50 % des prélèvements imposés aux ménages. On l’a dissuadé. Sans l’appui d’un parti, il aurait obtenu 0,2 % des suffrages. Il aurait perdu son temps, son argent et la considération dont il est l’objet.

Pour ces partis de gouvernement, il est hors de question de diminuer l’impôt car ils sont indirectement les bénéficiaires de la fiscalité. Autrement dit, en ce domaine comme dans tous les autres, l’espoir est interdit. On aura toujours la même cuisine politicienne et ses résultats.