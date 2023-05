D’aucuns soutiennent que l’on ne peut prévoir vers où se dirige un pays si l’on ne connaît pas l’Histoire. Laissez-moi vous conter une bribe de notre civilisation :

Il était une fois un homme issu d’une famille patricienne qui s’engage dans une carrière politique au sein d’un parti populiste. Sortant d’un grand institut, il entre très rapidement au management de l’administration financière de l’État. Face à l’indigence du chef d’équipe, il participe à l’élimination de celui-ci qui, pourtant, l’a fait proconsul. En toute logique, il brigue l’élection au poste de consul. Grâce à de nombreuses coïncidences, il obtient ce poste, sur la foi d’un programme bizarre : « Nous ferons tout et son contraire. » Du coup, les catastrophes se succèdent, dont la plus symbolique est l’effondrement de la production énergétique qui faisait la fierté et le confort de son peuple.

À la fin de ce mandat, il se présente à sa propre succession sans expliciter son programme. Face à un adversaire dont la presse vante, haut, fort et constamment, les faiblesses si vastes et nombreuses, il reprend le poste qu’il a si mal servi auparavant.

Pourtant, un épisode de peste lui a permis de se familiariser avec l’autoritarisme. Qui va le mettre sur la voie du césarisme. En effet, de basses contingences financières le contraignent à imposer une loi que ses vilains n’acceptent point. Son caractère autoritaire lui fait aggraver sa façon de gouverner vers plus encore de pouvoir illimité, voulant prouver à ses opposants que c’est lui qui détient le commandement. Il va même jusqu’à les provoquer hebdomadairement en allant au-devant des manifestations musicales populaires qui l’irritent fort, lui et ses gens.

Est-ce ainsi qu’un La Fontaine (par exemple !) aurait pu conter l’histoire d’un pays qui va se désagrégeant sous la tutelle d’un homme qui, il y a quelque deux mille ans, se croyait un chêne alors qu’il n’était qu’un humain, faillible comme les autres ?