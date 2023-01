Charles Prats et la lutte contre la fraude

L’excellent et courageux magistrat Charles Prats, spécialiste de la lutte contre la fraude sociale, a récemment été sanctionné par sa hiérarchie pour avoir « manqué à ses devoirs » et « porté atteinte à l’image de la justice » – pas moins !

Rappelons que l’affaire du « mur des cons », autrement plus grave, avait, quant à elle, fait l’objet de condamnations particulièrement bénignes.

Comme quoi il vaut toujours mieux être de gauche quand on « manque à ses devoirs » !

Cela étant, cette scandaleuse sanction a eu au moins un effet bénéfique (très indirect, je dois l’avouer !) : elle m’a forcé à lire enfin le deuxième volume du « Cartel des fraudes », qui traînait sur mon bureau depuis des semaines.

Pour être franc, je craignais que ce ne soit un peu de la redite. Mais je n’ai pas été déçu : en réalité, ce tome deux complète admirablement le premier.

Le premier portait essentiellement sur la fraude sociale ; le deuxième sur la fraude fiscale, dont l’auteur s’est également occupé au cours de sa carrière.

On découvre au fil de la lecture que bon nombre de fraudes ont été laissées en place pendant des semaines, voire des mois, simplement parce que le personnel de Bercy ne voulait pas faire sauter ce que l’on appelle dans les médias le « verrou de Bercy » (le fait qu’une plainte en matière fiscale doit être validée par l’administration fiscale et ne peut donc pas être examinée par les juges sans cette « bénédiction »).

Inutile de préciser que le « verrou de Bercy » a longtemps protégé le sieur Cahuzac !

Mais ce que j’ai trouvé le plus intéressant dans cet ouvrage, c’est ce qui n’y apparaît pas toujours en toutes lettres, mais qui transpire à chaque page : le refus de la fausse opposition imposée par la gauche entre fraude sociale et fraude fiscale.

L’auteur cite une boutade du syndicaliste d’extrême gauche, fort habitué des plateaux télévisés « capitalistes », Gérard Filoche : « La fraude fiscale, c’est une météorite ; la fraude sociale, une noisette. »

Outre que c’est faux (la fraude sociale représente autour de 50 Mds par an), cette boutade a surtout le grave inconvénient de chercher la fraude fiscale là où elle n’est pas (chez les fameux « riches »), plutôt que là où elle est vraiment (notamment la fraude à la TVA).

La première chose à faire est de définir correctement la fraude fiscale, sans y inclure l’optimisation parfaitement légitime.

Les gauchistes parlent volontiers de 100 milliards de fraude fiscale par an, mais ce chiffre, répété en boucle, ne provient que d’une estimation largement « arrondie » par un syndicat (le chiffre réel du syndicat étant entre 60 et 80 milliards !) et, surtout, cette évaluation intègre des dizaines de milliards d’euros provenant de l’optimisation et non de la fraude !

Au demeurant, les chiffres de redressement annoncés par Bercy se situent plutôt autour de 20 milliards d’euros qu’autour de 60 ! Mieux encore, seuls 20 % de ces 20 milliards relèveraient de la fraude.

Ajoutons que le ministère a provisionné plus de 20 milliards d’euros d’éventuels remboursements aux contribuables et l’on aura une idée de la fiabilité de ces chiffres farfelus !

Charles Prats ne le fait pas, mais on pourrait conclure que la fraude fiscale est la noisette, et la fraude sociale la météorite !