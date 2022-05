Chiffres 2021 : l’immigration explose !

Ce que l’on craignait s’est produit : selon le ministère de l’Intérieur, l’immigration a explosé en 2021.

On comprend mieux pourquoi Emmanuel Macron n’en a pas une seule fois parlé pendant sa campagne fantôme : son bilan en la matière est désastreux.

100 000 régularisations ont été accordées en 2021, un chiffre exponentiellement grand que le ministère de l’Intérieur justifie par l’aide à ceux ayant été en première ligne face à la pandémie. À en croire M. Darmanin, nous aurions donc 100 000 médecins et infirmiers étrangers sur notre territoire !

L’an dernier, 330 000 migrants ont bénéficié de l’aide médicale d’État, pour un coût d’un milliard d’euros au contribuable.

Ce milliard d’euros aurait pu servir à recruter 10 000 médecins supplémentaires, c’est-à-dire mettre fin définitivement aux déserts médicaux et au déficit de prise en charge hospitalière.

Enfin, malgré son bilan catastrophique en matière migratoire, Nicolas Sarkozy arrivait à renvoyer 22 % des illégaux. Sous Macron, ce chiffre est tombé à 10 % : un migrant illégal sur dix seulement est renvoyé vers son pays d’origine.

La politique française en la matière est une parodie.

Rappelons que pour justifier ce bilan affolant, Gérald Darmanin répondait à Jordan Bardella qu’on ne pouvait renvoyer des « Afghans homosexuels » vers leur pays. Il est bien connu que la grande majorité des clandestins sur notre sol sont des Afghans homosexuels !

La question migratoire est centrale, elle définit un avenir commun irrémédiable.

La civilisation française est une fierté, elle est la plus riche au monde, tant par sa culture que par ses valeurs, son histoire et sa contribution aux différents progrès de l’humanité. Faire entrer 300 000 personnes par an sur notre sol depuis des décennies, lorsque l’on sait que la plupart ont un mode de vie radicalement opposé aux valeurs de notre continent, est une déclaration de guerre silencieuse faite à cette civilisation. L’emprise du terrorisme islamiste sur notre sol le démontre, les sociétés multiethniques sont source de très graves tensions.

Les élites n’ont que faire de ce remplacement démographique. Elles voient l’immigration comme une main-d’œuvre bon marché, comme des consommateurs passifs et surtout comme un réservoir électoral massif.

Depuis son origine et sans jamais changer de cap, le Rassemblement national est le seul parti qui défend une politique d’immigration stricte. Le péril est grand et les Français le savent de plus en plus : seule une ligne ferme permettra de mettre un terme définitif à la submersion migratoire qui nous guette.

Aurelia Beigneux

Député européen