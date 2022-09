Choisir la technocratie ou la politique ?

Je ne peux pas dire que je sois un « inconditionnel » de François Bayrou.

À vrai dire, le principe même d’une adhésion inconditionnelle, apparu durant les années 1960 sous De Gaulle, me semble extrêmement problématique : on soutient tel homme politique pour telle prise de position et non indépendamment de ce qu’il fera ou dira.

Par conséquent, je ne suis inconditionnel d’aucun homme politique, même de ceux dont je suis intellectuellement le plus proche.

Mais, aussi éloigné de François Bayrou que je sois sur de multiples sujets, il me semble de très mauvaise politique de ne pas l’écouter.

Il s’oppose de plus en plus nettement à l’adoption « en force » d’une réforme des retraites.

Apparaissant, avec Laurent Berger, patron de la CFDT, comme le principal adversaire au sein de la majorité « réformiste » à ce passage en force, il a déclaré : « On ne gouverne pas contre le peuple. »

Je ne mésestime évidemment pas la possible part de guéguerre politicienne dans cette affaire ; je n’oublie pas non plus le manque de courage légendaire des centristes (qui, depuis Giscard, portent une écrasante responsabilité dans les choix suicidaires faits au nom du peuple français) ; mais il est certain, du moins, que M. Bayrou a raison sur ce point.

Au vrai, nous assistons à un débat de première importance : M. Bayrou (comme des personnes aussi différentes que Gérard Larcher, Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon) s’oppose fondamentalement à la technocratie et fait le choix de la politique.

Les experts peuvent aider à prendre des décisions, mais il faut laisser aux hommes politiques la responsabilité de poser ces choix. Et l’utilité du débat politique est de permettre au peuple de choisir en connaissance de cause.

Au contraire, les technocrates, sûrs d’être plus intelligents que quiconque et en tous domaines (quand bien même l’ENA serait extraordinairement médiocre en termes de sciences dures, de culture générale ou d’expérience du commandement – ce qui n’est pas le moindre problème dont souffre cette pauvre Marianne V agonisante), prétendent faire le bonheur du peuple malgré lui.

Le débat que pose M. Bayrou est décisif pour l’avenir de la France et de notre civilisation.

Si la politique n’a plus aucun intérêt et peut disparaître derrière les avis des « experts » – quitte à garder pour la galerie tous les mandats électifs aux dépens des contribuables ! –, alors c’est M. Macron qui a raison ; mais, alors, nous avons aussi changé d’espèce humaine et il ne faudra pas s’étonner si les gouvernants courent vers l’élimination des plus faibles et la définition de « l’être humain » par sa rentabilité économique !

Pourtant, le choix courageux de M. Bayrou contre la technocratie est hémiplégique car il soutient toutes les initiatives de la technocratie bruxelloise.

Or, là aussi, il n’est qu’une solution pour sortir du carcan : laisser le débat politique entre pays souverains, entre hommes politiques, s’exprimer.

J’ajoute que, si nous voulons une réforme durable des retraites, il faut revenir aux principes. Et si, au lieu de ne parler que ce stupide âge de départ à la retraite, on offrait aux citoyens la liberté de partir en retraite quand ils le souhaitent (à condition de subir un malus s’ils partent avant un âge qui pourrait être fixé chaque année par les experts – cette fois ! – des assurances pour assurer l’équilibre financier des caisses ou de bénéficier d’un bonus s’ils partent plus tard – car il est idiot d’interdire à ceux qui veulent travailler au-delà de 70 ans de le faire), si on parlait davantage de liberté et moins de technique, même les électeurs de Jean-Luc Mélenchon seraient avec nous !