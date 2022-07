Christophe Béchu et la droite piégée

Christophe Béchu, tout nouveau ministre de la Transition écologi­que, est une assez remarquable incarnation de ce qu’Yves-Marie Adeline appelait naguère la « droite piégée ».

Ancien élu LR ayant rallié, comme beaucoup, la majorité présidentielle, il est assez logiquement confronté par ses nouveaux « amis » à ses déclarations antérieures.

En l’occurrence, il fait partie des quelques nouveaux ministres anciennement LR qui se voient accusés de « LGBTphobie » pour avoir voté contre la loi Taubira en 2014.

La polémique a d’abord visé Caroline Cayeux, puis s’est élargie et désormais Christophe Béchu et Gérald Darmanin se trouvent également dans la tempête médiatique.

M. Béchu vient de tenter de désamorcer la polémique en revendiquant son « évolution » sur le sujet, tout en ajoutant poétiquement avoir « éprouvé des moments de grâce dans les mariages entre personnes de même sexe que j’ai eu l’occasion de célébrer ».

Je ne reviendrai pas ici sur le sujet du mariage homosexuel, dont, à la différence de M. Béchu, je persiste à penser qu’il s’agit d’une mauvaise idée. L’État n’a aucun droit de s’intéresser au mariage si ce n’est pour assurer la génération des enfants qui formeront la nation de demain. L’autoriser à légaliser le mariage homosexuel – qui, par construction, est incapable d’assurer la génération des enfants – revient à l’autoriser à mettre une caméra dans l’ensemble de nos chambres à coucher. C’est simplement totalitaire.

Au passage, rappelons que « l’homophobie » ou la « LGBTphobie » sont des concepts vides de sens qui permettent d’envoyer devant les tribunaux à peu près n’importe qui.

Bref, le moins que je puisse dire, c’est que je n’ai pas du tout suivi « l’évolution » de M. Béchu.

Mais ce qui m’intéresse ici, c’est le piège dans lequel la droite s’enferre avec une constance qui confine à la bêtise.

D’abord, il n’est pas très élégant de « charger » Caroline Cayeux pour mieux paraître compatible avec les puissants du jour.

Par ailleurs, quand un homme de droite se félicite d’avoir « évolué », c’est souvent pour mieux dissimuler qu’il a rallié la position antérieure de la gauche.

Il peut se faire – c’est rare, mais non impensable – que la gauche ait eu raison, mais alors notre homme de droite ne fait qu’avouer qu’il a manqué de jugement naguère, ce qui ne saurait rassurer sur son jugement d’aujourd’hui. Plus souvent, ce que dissimule mal cette « évolution », c’est plutôt un manque de courage à défendre ses propres opinions – ou même l’absence totale de convictions.

En tout cas, l’homme de droite admet ainsi l’idée que la gauche a le monopole de la légitimité morale. Comment voulez-vous gagner dans ces conditions ? Ce serait comme un jeu dans lequel l’un des candidats accepterait l’idée que l’autre soit non seulement son concurrent, mais aussi l’arbitre, et même le rédacteur des règles du jeu !

Pourtant, il est évident que cette soumission à la gauche ne « marche » pas. Si l’on regarde l’actuelle polémique sur la « LGBTphobie » des ministres ex-LR, on peut aisément constater que, plus ils se couchent, plus ils sont attaqués. Et c’est logique : tant que les sectaires qui les attaquent n’ont pas à payer les conséquences de leurs attaques, et qu’au contraire, leurs attaques sont fructueuses, pourquoi s’arrêteraient-ils ?

Pourtant, la gauche n’a aucune légitimité. La droite pourrait beaucoup plus logiquement la faire taire en lui rappelant son bilan et ses dizaines de millions de morts. Mais cela supposerait un peu de courage et de cohérence intellectuelle – ce dont la corporation politicienne manque le plus cruellement !