Chronique du déclin de notre civilisation

Notre civilisation occidentale glisse de plus en plus rapidement vers l’abîme. Les dirigeants occidentaux, dans leur immense majorité, ne comprennent rien à notre civilisation et souvent même la détestent.

Le cas d’Emmanuel Macron est particulièrement embléma­tique : au cours même de la campagne qui le vit triompher à la tête de l’État, il prétendit que la France était coupable de crime contre l’humanité pour avoir civilisé l’Algérie, alors nid de pirates et de marchands d’esclaves, et qu’il n’y avait pas de culture française.

J’ai glané, dans l’actualité des derniers jours, quelles anecdotes symptomatiques de ce déclin. Des dizaines d’autres pourraient être ajoutées à cette triste litanie.

Tout d’abord, la cathédrale de Nantes a récemment été le théâtre d’un incendie vraisemblablement criminel. Trois départs de feu quasi simultanés, cela ferait, en effet, vraiment beaucoup de coïncidences, mais je suis « confiant » : il se trouvera des « experts » pour nous expliquer que croire à l’incendie criminel serait du « conspirationnisme », crime irrémissible de notre temps relativiste !

Nantes est l’une des métropoles les plus gangrenées par l’islamisme et l’ultra-gauche. En particulier parce que François Hollande laissa « prospérer » pendant des mois le camp d’entraînement aux émeutes urbaines de Notre-Dame des Landes.

Pour le moment, les regards se tournent vers un suspect : un Rwandais clandestin qui, bénévole au diocèse, aurait eu les clés. J’ignore si cette piste est sérieuse ou cache une réalité pire encore. Mais le simple fait qu’un homme se trouvant dans l’illégalité puisse avoir les clés d’une cathédrale laisse pantois.

Il existe une « dialectique de l’accueil » fréquente dans le discours clérical qui fait confondre l’hospitalité avec l’immigrationnisme (comme s’il était identique d’accueillir une personne et des millions de personnes) et qui fait préférer le lointain au prochain. Mais, là, on en rajoute dans l’absurdité !

Le remaniement ministériel a été centré, selon les gazettes, sur deux poids lourds : Roselyne Bachelot à la Culture et Éric Dupont-Moretti à la Justice.

Passons sur le fait que tous deux penchent franchement à gauche et que leur principal « atout » est d’écumer les plateaux télévisés.

Plus trivialement, un autre point commun entre les deux me fascine. Dans les deux cas, quelques minutes après leur nomination, nous pouvions voir des vidéos où, la main sur le cœur, l’un et l’autre disaient qu’il était hors de question qu’ils acceptent un poste ministériel. On ne cesse de nous rebattre les oreilles sur la perte de confiance du peuple pour les politiques. Peut-être que les mensonges, si visibles et si constants, y sont pour quelque chose !

J. K. Rowling, auteur de la série à succès « Harry Potter », est la quintessence de la bien-pensance moderne. Malgré cela, elle vient de se faire lyncher sur les réseaux sociaux par des activistes « transgenres » pour avoir dit que seules les femmes pouvaient avoir leurs règles.

Comme naguère le communisme, l’idéologie LGBT est d’autant plus agressive que la réalité refuse de se plier à son carcan. Il faut donc pourchasser ceux qui osent parler de cette réalité – et d’autant plus violemment que l’intéressé est plus proche. La dialectique révolutionnaire n’a pas disparu, elle a juste changé d’objet. Mais elle continue à pourrir la vie de l’Occident.

En tout cas, je serais curieux de savoir comment l’immigrationnisme et l’idéologie LGBT vont « cohabiter » dans les prochaines années au sein de notre Occident ensauvagé.