Colère et débouchés politiques

S’il y a un point sur lequel s’accordent tous les observateurs, c’est bien la montée de la colère contre le gouvernement.

De toutes parts, pour l’espérer ou pour la craindre, on évoque la possible «gilet jaunisation» du mouvement d’hostilité aux mesures d’assignation à résidence et, plus généralement, aux innombrables mesures liberticides prises par cette majorité (et, ajoutons-le, celles qui l’ont précédée).

Effectivement, bon nombre de Français en ont assez de payer de leurs libertés les plus élémentaires l’impéritie des oligarques.

Il est assez révoltant que, sous couvert de lutte contre un virus dont on ne semble pas savoir grand-chose, on condamne les résidents des maisons de retraite à mourir comme des chiens sans voir aucun de leurs proches.

Il est assez révoltant que, sous couvert de protection des plus vulnérables, on condamne tant de petites entreprises à la faillite.

Il est assez révoltant que, sous couvert de lutte contre le terrorisme, on criminalise la simple critique du gouvernement sur les réseaux sociaux.

Nous avons souvent évoqué dans ces colonnes la radicale inversion des valeurs qui conduit à traiter plus durement les honnêtes gens que les voyous.

Mais aussi à préférer l’immigré au pauvre qui a le tort d’être «de souche» ou l’islam aux racines chrétiennes de notre civilisation.

Reste à savoir si cette colère peut avoir des débouchés politiques et lesquels.

Pour le moment, malheureusement, la seule force politique en mesure de profiter de cette colère est l’extrême gauche.

Je sais fort bien que la colère est très partagée à droite. Mais nous manquons des cadres nécessaires pour la canaliser sur des objectifs atteignables.

Nous payons le fait de supporter depuis trop longtemps «la droite la plus bête du monde».

Il ne serait pourtant pas difficile d’imaginer que cette colère fournisse la base d’un «Tea party» à la française.

Mais les LR ont une peur panique d’apparaître «populistes» – comme si c’était une tare de s’occuper de son peuple!

Tandis que le RN ne veut que des ralliés et ignore ou détruit toutes les initiatives qu’il ne contrôle pas de A à Z.

Autrement dit, alors que l’extrême gauche est très minoritaire, elle peut fort bien devenir la seule opposition crédible au macronisme.

Il est urgent que les Français de bonne volonté s’unissent pour défendre leurs libertés indépendamment des partis qui sont, au mieux, doués d’une fascinante inertie et, au pire, d’une remarquable capacité de nuisance.