Comment est-il imaginable que Macron soit réélu ?

Au temps où François Mitterrand était président, je me disais à moi-même que l’élection d’un tel personnage à la présidence de la république était une erreur de l’histoire, et montrait que les Français étaient prêts à placer n’importe qui à la tête de la France.

Mitterrand ! Un ancien pétainiste décoré de la francisque ! Un ami de René Bousquet !

Quand j’ai vu les décisions destructrices prises par François Mitterrand, je me suis dit qu’il ne pourrait pas être réélu.

J’ai travaillé pour cela, et j’ai contribué à ce qui s’est appelé les États généraux de l’opposition.

J’y ai côtoyé des hommes de valeur et des hommes ambitieux.

Parmi les hommes de valeur, deux m’ont particulièrement marqué, Philippe de Villiers et Alain Madelin, qui est devenu un ami, et quelqu’un avec qui j’ai continué à travailler, pendant vingt ans.

Parmi les hommes ambitieux, il y avait Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac.

Le premier avait des traits autoritaires, le second était visiblement un démagogue.

L’un et l’autre me semblaient ne pas avoir beaucoup d’idées et guère de convictions.

François Mitterrand a été réélu, sans programme, en mentant de manière éhontée, et en pratiquant un cynisme répugnant.

Il était de notoriété publique qu’il avait une deuxième famille entretenue aux frais des contribuables, mais aucun journaliste n’en parlait.

Jean-Edern Hallier, que je connaissais bien, et qui était un peu fou, a voulu en parler. Il en est mort.

Jacques Chirac, le démagogue sans idée, a succédé à Mitterrand et a pratiqué une passivité sans principes qui a aggravé les dégâts laissés par son prédécesseur.

Il s’est révélé très corrompu. Il a été réélu face à Jean-Marie Le Pen, et a fêté sa victoire devant une forêt de drapeaux de pays musulmans.

Je me suis dit que la présidence Mitterrand, qui a duré douze ans, n’avait pas été une erreur de l’histoire, mais le signe d’une déchéance et que, oui, les Français étaient vraiment prêts à placer n’importe qui à la tête de la France.

Jacques Chirac avait vendu à Saddam Hussein un réacteur nucléaire, fort heureusement vite détruit par Israël, et des avions de chasse qui ont servi à gazer des villages kurdes – et Chirac a voulu sauver son ami Saddam en 2003. Et les Français continuent à penser que ce fut un geste glorieux !

Il a mis fin aux émeutes de l’automne 2005 en demandant aux imams de ramener le calme, et en entérinant l’existence de banlieues islamiques.

La France pouvait-elle tomber plus bas encore ?

À l’évidence oui.

L’homme qui avait des traits autoritaires et pas beaucoup d’idées est parvenu à se faire élire.

Il a gesticulé, suivi le grand géopolitologue Bernard-Henri Lévy et agi pour livrer la Libye aux islamistes.

Il n’a rien fait, comme je le prévoyais.

Il était trop nerveux pour les Français, et ils l’ont remplacé par un homme dont il était évident qu’il ne ferait rien, et mènerait la politique du chien crevé glissant au fil de l’eau.

Mitterrand avait deux familles. Hollande faisait du scooter rue du Cirque.

La France pouvait-elle tomber plus bas encore ?

Oui, bien sûr !

Emmanuel Macron est arrivé. Il a montré qu’il méprisait les pauvres et n’aimait pas la France. Il a provoqué par son arrogance la révolte des gilets jaunes, et l’a matée par la brutalité et les mutilations.

Il a pratiqué une politique autoritaire et ravageuse pendant la pandémie, et il continue !

Il n’a rien fait, comme Hollande, et comme Sarkozy.

Si l’on regarde quarante ans de vie politique française, il est très imaginable qu’il puisse être réélu. Si Pécresse le remplace, elle sera un Chirac au féminin. Ni Philippe de Villiers ni Alain Madelin n’ont accédé à de très hautes fonctions et ils ont quitté la politique.

Les idées énoncées lors des États généraux de l’opposition en 1984-85 sont restées lettre morte. Elles ont été et restent inutiles. Éric Zemmour a du courage et des convictions. Je le soutiens, malgré quelques désaccords. Je serai heureux, mais surpris s’il est élu. Je crains qu’une majorité de Français préfèrent que la déchéance se poursuive. Que la France tombe bien plus bas encore. J’espère me tromper, mais je crains de ne pas me tromper, hélas. Je l’écris avec tristesse et colère. On saura ce qu’il en est dans un peu plus de trois mois.