Comment Macron doit-il être jugé ?

Le fait est là : aussitôt élu, le président de la république fait en France l’objet de critiques venues de toutes parts. On l’approuve par des élections et, une fois élu, on le désapprouve. L’opinion demande sa démission et même sa destitution.

Cette incohérence quasi automatique d’une opinion instable n’est pas sérieuse.

Le chef de l’État, une fois élu, n’est pas automatiquement mauvais. Bien sûr, certains le furent. L’un était fou, se prenant pour un écureuil. Un autre, tout récemment, est devenu célèbre par son incompétence et son ridicule. Il était habitué de la rue du Cirque … Mais d’autres furent de bons chefs d’État, compétents et efficaces. Je pense en particulier à Georges Pompidou, dont le général De Gaulle disait qu’avec un nom pareil, il n’arriverait à rien … Il existe aussi en France des hommes politiques de valeur qui ne méritent pas d’être appelés « politiciens ». Ce fut le cas de Raymond Barre et je pourrais en citer quelques autres.

Macron, quant à lui, n’est pas mauvais. Il fut un bon élève de l’ENA, après avoir raté Normale supérieure. Il faisait bien ses devoirs sous la surveillance de Brigitte. Mais son problème est là : il n’est jamais sorti de l’école. Ce bon élève est de bonne apparence ; Attali l’a remarqué et l’introduisit dans le sérail socialiste, où il fit son chemin, aidé par l’opinion peu flatteuse que le peuple avait du président d’alors. Les Français s’étaient aperçus que ce dernier était ridicule.

Aujourd’hui, prenons le cas de l’épidémie de coronavirus. Macron n’est nullement responsable d’une épidémie partie de Wuhan en Chine, plus exactement d’un laboratoire où les chercheurs chinois laissèrent s’échapper le virus dont l’habitat naturel se situe chez les chauves-souris. On dit aussi que Macron aurait dû s’assurer qu’il y avait bien des centaines de millions de masques dans les hôpitaux et autres précautions qu’il aurait dû faire prendre. C’est facile à dire. Mais imaginons qu’aujourd’hui, un homme public dise : « Préparez-vous à lutter contre la peste qui va apparaître en janvier 2021. » On dirait qu’il est fou !

En outre, ce qui est vrai et redoutable, c’est que l’épidémie peut repartir de plus belle à l’automne et il serait très risqué de supprimer les mesures autoritaires de prudence prises en mars pour, éventuellement, les appliquer en catastrophe en octobre. Ce n’est pas impossible. Le pouvoir craint de mécontenter les personnes âgées en les maintenant en confinement, parce que ces dernières votent et il ne faut pas déplaire à ceux qui votent. Tout le problème est là. Une fois élu, le président ne pense qu’à sa réélection. C’est un impératif absolu. Tout lui est subordonné. S’il le faut, on multipliera les erreurs et on fera prendre de grands risques à la nation et à la population. Ce vice détestable du système serait supprimé par un seul mandat de sept ans, suffisant pour mener des projets sur le long terme et supprimant la réélection, objectif quasi-totalitaire dans un pays où l’administration est extrêmement complexe et de facto hostile à l’intérêt de la population tourmentée par 400 000 normes, 11 000 lois et 130 000 décrets mis en œuvre par près de 6 millions de fonctionnaires qui imposent une fiscalité écrasante après avoir créé une dette gigantesque.

Ce n’est pas Macron qui est responsable de cette anarchie. Il en a hérité.

Le système a créé, j’allais dire sacralisé, des contre-pouvoirs, les syndicats dont la « mission » est de créer l’anarchie, le chômage et l’ignorance. Ce n’est pas Macron qui a créé les syndicats dont, on ne saurait trop le rappeler, le plus actif est communiste. On paraît ainsi en être resté à 1917, 1936, 1944-45 où les drapeaux rouges flottaient dans les rues comme à Moscou où agissait le « grand Staline ». Avec une mentalité pareille, on ne peut aller qu’à l’échec. Elle interdit tout optimisme, devenu hélas la vertu des imbéciles.

Macron n’est pas mauvais. Il aurait pu, il est vrai, nous épargner des déclarations choquantes et mensongères, sur la colonisation notamment. Sera-t-il pour autant un bon président ? Ce n’est pas sûr. Pour être un bon président, il faut de l’autorité et du bon sens, afin de se dégager de la toile d’araignée politicienne.

Il n’empêche que le pouvoir, aussi décrié soit-il, doit avoir pour celui qui l’exerce de grands avantages. Il est recherché par beaucoup, à gauche comme à droite. Les candidats promettent aux électeurs monts et merveilles. Mais la réalité finit toujours par s’imposer. Le système est toujours solide et gagnant, tenant le président en laisse. S’agissant de Macron, laissons-le agir. Entre deux maux, l’extrême gauche et ses turpitudes, Macron et son impuissance, choisissons le moins mauvais, sans illusion, ni procès d’intention. À défaut d’optimisme, gardons l’espoir et, en même temps, la vigilance.

<h3><strong><a href= »https://www.les4verites.com/boutique »>Voir les derniers ouvrages proposés par les4verites-diffusion ici</a></strong></h3>