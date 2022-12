Comprennent-ils ce qu’ils disent ?

Parmi les signaux les plus clairs de l’effondrement de notre civilisation occidentale (et, avec lui, de l’effondrement de la rationalité que l’Occident a offerte au monde), il faut classer les discours d’hommes publics qui n’ont littéralement ni queue, ni tête.

Je n’en prendrai que deux exemples, tirés de l’actualité récente.

Le secrétaire général de l’ONU, le Portugais Antonio Gutteres, a récemment déclaré, à l’occasion de la COP-15 sur la biodiversité : « Avec notre appétit sans limite pour une croissance économique incontrôlée et inégale, l’humanité est devenue une arme d’extinction massive. »

Passons sur l’égalitarisme dont on voit mal le rapport avec la biodiversité.

Et n’étudions que le fond de cette « petite phrase », faite pour choquer, mais fort mal venue.

D’abord, parce qu’elle fait référence aux fameuses « armes de destruction massive » que l’on cherche toujours en Irak, 20 ans après le déclenchement de la guerre : si l’humanité est aussi dangereuse pour la biodiversité que les armes de Saddam pour l’armée américaine, il n’est pas forcément urgent d’agir !

Plus sérieusement, cette phrase n’a aucun sens. Les discours sur la biodiversité sont une partie des discours sur l’environnement. Or, ce dernier ne se comprend que transitivement : il ne s’agit pas d’un monde étranger que l’on désignerait « environnement », mais bien de l’environnement de l’homme.

Je précise que je suis très réservé sur le consumérisme outrancier de notre Occident décadent et que je crois que l’humanité a effectivement la responsabilité de gérer la Création « en bon père de famille » (oh, l’odieux terme réactionnaire !) – et donc, en particulier, d’être vigilante sur la biodiversité.

Mais le malthusianisme (qui, depuis son apparition, s’est toujours trompé dans ses prévisions catastrophistes) ne saurait être une réponse adéquate.

Ni, moins encore, l’idée que, pour sauver « l’environnement », il faudrait réduire l’humanité de quelques milliards de spécimens ! Croit-on que les fourmis prendraient le relais de la lutte pour la biodiversité ?

Décidément, c’est un étrange « humanisme » que celui qui tient l’homme pour un parasite.

Autre exemple : M. Macron, évoquant les possibles coupures de courant de cet hiver, a déclaré, tançant le porte-parole d’Enedis : « Le rôle des autorités et des entreprises publiques, ce n’est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur. »

Jupiter ne manque pas d’air !

Qui donc a organisé la quotidienne minute du croque-mort, égrenant solennellement des statistiques sans rime ni raison, pendant le confinement ? Qui donc nous menace depuis des mois de coupures de courant si nous ne faisons pas preuve de « sobriété » ? Qui, sinon M. Macron et son gouvernement ?

Que le porte-parole d’Enedis ait été maladroit en affirmant que les personnes sous assistance respiratoire n’étaient pas prioritaires pour éviter les coupures de courant, chacun en conviendra. Mais tout le monde devrait aussi reconnaître qu’il n’a fait que renchérir sur la rhétorique anxiogène du gouvernement.

L’aplomb avec lequel M. Macron dit tout et son contraire, nie la réalité la plus aisément constatable, fait d’ailleurs partie de sa stratégie de gouvernement par la peur – puisque les déclarations des dirigeants étant parfaitement arbitraires, les citoyens ne peuvent pas leur faire confiance pour être protégés.

Notre civilisation a offert la rationalité au monde, disais-je. Désormais, nos oligarques ont renoncé au principe de réalité comme au principe de non-contradiction. Nous sommes revenus à l’ère des chamans et des divinités capricieuses et velléitaires !