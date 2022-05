Confusion politicienne complète pour les élections législatives

Macron une fois réélu, comme c’était prévisible dès le premier jour de la compétition, la vie politique reprend son visage habituel. À dire vrai, en fait de visage, il s’agit plutôt d’une mare aux canards, on devrait dire : aux grenouilles.

L’électeur moyen a du mal à s’y retrouver dans la douzaine de partis qui cherchent à placer leurs candidats, y compris quelques candidats à la présidentielle comme Philippe Poutou et ses 0,7 % des voix ou Nathalie Arthaud, sa faucille et son marteau, avec, elle, 0,6 % des voix !

Mais ces « brillants » résultats ne les empêchent nullement de dispenser leurs conseils. Ils n’ont pas peur du ridicule ! L’extrême gauche, elle, est beaucoup plus présente. Mélenchon à lui seul fait 22 % des électeurs, permettant d’imaginer l’avenir de la France comme étant l’addition de Cuba et du Liban. En attendant, la gauche a inscrit comme l’un de ses principaux projets 270 milliards d’euros supplémentaires d’impôt ! À qui les prendra-t-on, ces 270 milliards qui s’ajouteront à tous les autres ? À ceux qui ont déjà été dépouillés de leurs revenus ?

Tout ce petit monde démocratique et fiscalisant se répartit donc en de multiples partis. On y trouve les héritiers du gaullisme, avec le souvenir de Chirac, de Sarkozy et de l’UMP ; ce qui reste du vieux parti socialiste, en complète dégringolade ; et bien sûr les représentants du Parti communiste stalinien.

Vient d’apparaître un nouveau sigle : la NUPES, c’est-à-dire la Nouvelle union populaire écologique et sociale, dirigée par Jean-Luc Mélenchon, tandis que la République en marche (LREM) est devenue « Renaissance » .

Il faut aussi compter avec le centre gauche et le centre droit. Ce sont les roues de secours du régime, en face de Mélenchon qui a heureusement contre lui Marine Le Pen et Éric Zemmour. Mais Marine a déçu à la suite de sa dispute publique avec son père, Jean-Marie, pour des raisons d’ambition personnelle ; et Éric a déçu davantage, alors qu’il était parti en fanfare. Il a commis la grave erreur de se prononcer en faveur de Poutine. C’était se suicider. Mais il y a bien d’autres candidats, les députés étant au nombre de 577, tous avec de belles indemnités et des avantages très appréciés. Ainsi, avons-nous des centaines, je devrais dire des milliers de grenouilles qui s’agitent pour ceindre l’écharpe tricolore. Ceci dit, gardons-nous de médire des grenouilles, dont les cuisses cuites à l’ail sont excellentes. Je n’en dirais pas autant des cuisses de parlementaires, même cuites avec beaucoup d’ail, de persil et d’échalote !

Tout cela va-t-il donner à Macron une solide et claire majorité. En fait, pour essayer de plaire à tout le monde, comme précédemment, Macron gouvernera au centre gauche, sans doute plus à gauche qu’au centre. En nommant Élisabeth Borne, Premier ministre, il a choisi une personnalité très engagée à gauche, vient de déclarer Valérie Pécresse.

On conservera donc, très probablement, surfiscalité, insécurité et invasion migratoire, venue du sud et de l’est – je veux dire d’Afrique, du Maghreb, du Moyen-Orient, de Turquie et de Chine, d’Afrique surtout où curieusement les Russes de Poutine s’installent en force grâce à la corruption.

On ne peut que leur souhaiter bien du plaisir, en espérant pour eux qu’ils ne connaîtront le sort de la France qui, dans sa politique africaine, a tout perdu, des hommes et des milliards d’euros, en essayant de conserver « l’empire ». La France a récolté l’échec et la facture qui en résulte. Il aurait fallu être réaliste en respectant prudence et vigilance et en ne s’aventurant pas dans ce bourbier dont on ne sort que perdant !