Contre le monopole culturel de la gauche

Je parlais la semaine dernière du monopole culturel de la gauche et des quelques tentatives pour le contester.

Parmi ces tentatives, outre les remarquables initiatives de Philippe de Villiers depuis une quarantaine d’années, il faut citer, plus récemment, la non moins remarquable percée de Vincent Bolloré dans un univers médiatique bien monocolore.

Entre le rachat du très « gauche caviar » groupe Canal +, le développement du groupe Editis, et le rachat de plusieurs sociétés du groupe Hachette, le milliardaire breton est devenu l’un des acteurs majeurs de « l’industrie culturelle » française.

Et, par conséquent, il est devenu aussi l’un des hommes à abattre pour la nomenklatura socialo-macroniste.

Il est d’ailleurs très significatif que, sur les sujets réellement importants, comme celui de la transmission et de la culture, la France insoumise et la Macronie marchent main dans la main – dans l’indifférence du RN et des LR.

Il est entendu une fois pour toutes que la culture et la transmission doivent être monopole de gauche. L’espèce de Yalta qui les abandonna aux communistes en 1944 continue d’imposer sa loi d’airain et la droite est si bien dominée qu’elle ne voit même plus qu’elle l’est et songe donc moins encore à se libérer de cette funeste tutelle.

Mais revenons à Vincent Bolloré.

La hargne avec lequel l’appareil d’État est utilisé contre lui est littéralement stupéfiante.

Tout récemment, l’Arcom a condamné C8 à une pénalité financière record de 3,5 millions d’euros.

Certes, Cyril Hanouna, l’animateur visé par la sanction, est fort vulgaire. Certes, il a insulté le député LFI Louis Boyard. Mais je serais curieux que l’on me cite un seul groupe de médias télévisés parfaitement exempt de vulgarité et tous ceux qui ont vu la séquence incriminée admettront que Louis Boyard n’a pas été beaucoup moins insupportable que Cyril Hanouna.

En fait, quoi que l’on pense de cette télé poubelle (et je n’en pense pas beaucoup de bien, au point d’avoir bazardé mon poste de télévision voici une bonne vingtaine d’années !), on voit mal pourquoi condamner davantage le groupe de Vincent Bolloré que tout autre groupe de médias.

Ou plutôt, on voit très bien : Vincent Bolloré est devenu l’homme à abattre. Parce qu’il a eu l’audace de rejeter le monopole culturel de la gauche.

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a même menacé C8 et Cnews de perdre leurs fréquences d’émission.

En cause, le « manque de pluralisme », ose-t-elle sans rire !

Elle ne doit pas souvent regarder le fameux « service public » car, en matière de pluralisme, ce dernier pourrait sans nul doute rendre des points à Vincent Bolloré.

Mais il est vrai que, vu de gauche, il n’y a guère de différence entre LR, Reconquête ou le RN, tandis qu’il existe une foisonnante diversité parmi toutes les sectes issues du maoïsme et du trotskisme !

Enfin, en matière d’édition, Vincent Bolloré va devoir vendre plusieurs actifs d’Editis pour pouvoir acquérir ceux d’Hachette.

À chacune de ces menaces, on voit bien que des fondements sérieux existent, mais on mesure aussi à quel point le « deux poids, deux mesures » affecte le jugement de la gauche dite « culturelle ».

J’ignore quelle est la stratégie de Vincent Bolloré. J’ignore comment il fera face. Mais je suis sûr d’une chose : tant que nous n’aurons pas sérieusement attaqué le monopole culturel de la gauche, nous pourrons peut-être encore remporter occasionnellement les élections, mais nous ne pourrons jamais mener une politique de redressement national.