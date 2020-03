Coronavirus : c’est la France qu’on assassine !

C’est bien peu dire que je trouve la situation de la France en ces temps de pandémie absolument révoltante.

Je dois affirmer, une fois de plus, que ce pauvre pays n’a jamais eu un Président aussi nul et aussi consternant, et a rarement eu un gouvernement aussi incompétent.

Et, dans une période telle que la période actuelle, les conséquences sont catastrophiques.

On voit chaque jour l’état d’impréparation du système de santé français, et les conséquences des coupes sombres faites dans le budget des hôpitaux.

On voit chaque jour aussi les effets de décisions ineptes qui n’ont cessé de se succéder. Les médecins manquent de masques de protection. Et des médecins tombent malades et meurent. Des membres du personnel soignant sont dans le même cas.

Les lits médicalisés et les respirateurs sont en nombre insuffisant et, alors même que le pic de la pandémie n’est pas atteint, un tri des malades a commencé à se faire, et des gens qui auraient pu survivre s’il y avait des lits médicalisés et des respirateurs en nombre suffisant sont abandonnés à la mort.

Les tests restent très largement absents. Et le confinement généralisé de la population, dans un contexte où il n’y a pas assez de tests, fait que les lieux de confinement sont des lieux de contagion, où des gens porteurs du coronavirus coexistent en situation de promiscuité avec des gens qui n’étaient pas porteurs du coronavirus et qui deviennent à leur tour porteurs.

C’est ce qui s’est passé en Italie et en Espagne, mais nul au gouvernement n’a tiré la moindre leçon des tragédies italiennes et espagnoles.

Les discours prononcés chaque jour par le professeur de médecine de service sont emplis de mensonges, et les seuls éléments vrais que ces discours contiennent sont les chiffres qui sont donnés.

Des phrases ont dit plusieurs fois qu’il y aurait des masques. Elles étaient fausses. Des phrases ont dit que tester l’essentiel de la population ne serait pas la bonne solution. Ces phrases étaient fausses, elles aussi. Des phrases ont dit que le confinement généralisé permettait d’éviter la contagion. C’était, et cela reste faux.

La bonne façon de juguler la pandémie avec le moins de morts possible est connue depuis longtemps : elle est appliquée par la Corée du Sud, Singapour, Taïwan, l’Allemagne.

Elle est celle qui a été énoncée il y a plus d’un mois par le professeur Raoult, qui sait de quoi il parle, puisqu’il est l’un des deux ou trois plus grands spécialistes mondiaux en matière de pandémie.

Elle consiste à tester, à confiner les personnes touchées, à confiner en parallèle les personnes à risque, à soigner les malades et à ne pas paralyser le pays.

Mais, pour ne pas avoir à dire que la gestion de la situation est nulle et fait de la France l’un des trois pays occidentaux les plus touchés, le gouvernement ignore ce qui se fait en Corée du Sud, à Singapour, à Taïwan et en Allemagne et ignore ce qu’a dit le professeur Raoult.

Les arguments gouvernementaux convainquent une partie de la population, semble-t-il, puisque près de 80 % des Français pensent, selon les sondages, que le confinement généralisé est une excellente façon de faire.

Des voix porteuses de vérité se font entendre, qui parlent comme le professeur Raoult, et disent que le confinement est une solution digne d’un pays du tiers-monde, mais ces voix sont minoritaires, et une cohorte de médecins estampillés Macron sont dépêchés à la radio et sur les plateaux de télévision pour dire que le gouvernement et Macron font ce qui doit l’être.

Le professeur Raoult a dit aussi qu’il avait mis au point un traitement qui fonctionne, et il a maintenant soigné plusieurs dizaines de malades à qui il a sauvé la vie mais, pour des raisons très troubles qu’il faudra élucider, il a été aussitôt traité comme le diable par des gens stipendiés et des cuistres.

Des médecins qui savent que leur rôle est de sauver des vies s’efforcent d’utiliser le traitement du professeur Raoult, mais ils font face aux obstacles et à l’opprobre !

Quand le cauchemar sera fini, car il prendra fin, des gens auront des comptes à rendre, jusqu’au plus haut niveau. Et il faudra qu’ils rendent des comptes. L’expression « haute trahison » me paraît appropriée. C’est la France qu’on assassine.