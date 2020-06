Cours, camarade, le nouveau monde est derrière toi !

Voici deux ans, au Danemark, Emmanuel Ma­cron, dans l’une de ces insultes aux Français dont il a le secret, avait fustigé « les Gaulois réfractaires au changement ».

Quelques mois plus tard, commençait le mouvement des Gilets jaunes. Puis une longue grève contre la réforme des retraites. Et, enfin, la récente mise délibérée de l’économie française à l’arrêt.

Notre jeune président est, hélas, une incarnation du « Nouveau Monde » où tout ce qui importe est de bouger – peu importe vers où. Il est d’ailleurs significatif que la réforme des retraites ait disparu des radars – tandis que celle de la « PMA sans père » serait, elle, à mettre en œuvre d’urgence, malgré le chaos économique et social.

Pour ma part, j’en reste plutôt à Benjamin Disraëli, le grand ministre conservateur britannique : « Réformer ce qu’il faut et conserver ce qui vaut. »

Un homme politique, et a fortiori un homme d’État (mais depuis quand la France n’a-t-elle pas connu d’homme d’État ?), ne devrait pas avoir la « réformite », mais proposer un cap aux Français et réformer ce qui doit l’être selon ce cap – pour mieux pouvoir conserver et promouvoir no­tre identité profonde.

Il est d’ailleurs également significatif que les présidents qui se succèdent depuis des années semblent mépriser et même ignorer l’identité française.

Toujours est-il que la crise du covid-19 pourrait bien mettre un coup d’arrêt à ce « bougisme » erratique.

Ce qui saute aux yeux, en effet, c’est que cette crise sanitaire est aussi une crise du « sans-frontiérisme », de cette idéologie délirante qui nous faisait considérer comme normal de produire des piles en Chine, de la viande en Argentine, d’importer des millions d’immigrés analphabètes et de chasser des centaines de milliers d’entrepreneurs – et de ne voir aucun rapport avec le suicide de nos paysans, l’explosion de la dette publique ou l’émergence d’une guerre civile larvée.

Philippe de Villiers, qui mena pendant des années une remarquable politique locale en Vendée (faite à la fois d’enracinement culturel et de développement économique), était sans nul doute l’un des mieux placés pour porter la réplique à ce « Nouveau Monde ».

Ce que je retiens principalement de ce petit livre, ce sont deux éléments déjà évoqués dans les « 4 Vérités », mais que le fondateur du Puy-du-Fou illustre magnifiquement.

Tout d’abord, l’idée que ce « Nouveau Monde » est parfaitement ringard. Emmanuel Macron promeut une idéologie datant des années 1990, au moment même où les plus grands dirigeants de la planète lui tournent le dos.

Certes, ce n’est pas parce qu’une idée est ancienne qu’elle est fausse, mais il est tout de même assez paradoxal que l’on nous « vende » comme une idée neuve une théorie périmée depuis une vingtaine d’années.

Ensuite, l’idée que nous vivons un « mai 68 à l’envers ». L’idée avait déjà été énoncée lors des grandes manifestations d’opposition à la loi Taubira en 2013.

Les Gilets jaunes ou cette crise sanitaire en sont de nouvelles illustrations : l’heure est à la frontière, à la nation, à la famille, au localisme – bref à tout ce que détestent les oligarques.

Mais tout dans ce petit essai devrait être médité pour restaurer une société vivable en France !