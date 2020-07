Curieuse amnésie des crimes communistes

Le hasard fait parfois bien les choses. La semaine dernière, je m’inquiétais de l’absence à peu près complète d’anti-communisme dans le discours public des élus de droite, que ce soit au RN ou chez les LR. Et cette même semaine, je recevais un livre (que j’ai dévoré comme un roman) sur le pacte germano-soviétique.

Ce pacte devrait être l’une des clés de l’anti-communisme – à de nombreux titres.

Tout d’abord, il fut la cause prochaine de la Deuxième Guerre mondiale et de ses millions de morts – dont Staline est donc l’un des tout premiers responsables, aux côtés d’Hitler.

Ensuite, il montre que la légende du « parti des 70 000 fusillés » est de la pure propagande.

Il ne s’agit pas de nier le rôle de l’URSS dans la victoire.

Il ne s’agit pas non plus de nier le courage des militants communistes français.

Mais ils n’ont pas « résisté » au sens de la résistance française. Ils ont défendu leur véritable patrie, l’Union soviétique. Quand cette dernière était alliée d’Hitler (pendant le tiers de la guerre, excusez du peu !), ils ont déserté, ils ont saboté les armes françaises, ils ont été des traîtres à la nation française. Nous n’avons aucune leçon de patriotisme ou de morale à recevoir d’eux !

Enfin – et peut-être surtout –, la connaissance du pacte germano-soviétique devrait rendre définitivement absurde l’affirmation selon laquelle le national-socialisme était une idéologie « d’extrême droite ».

Nazisme et communisme ne se sont pas entendus malgré des idéologies contraires, mais grâce à un commun modernisme révolutionnire, une même haine des libertés et un même mépris pour l’être humain, ravalé au rang de simple cellule du corps social, sinon au rang de matériau d’expérimentation.

Je croyais bien connaître cette page honteuse de notre histoire – si soigneusement occultée par la propagande. Mais l’ouvrage de Roger Moorhouse m’a appris nom­bre d’anecdotes effarantes. Com­me celle de ce Juif polonais qui revint en zone allemande tant la vie était insupportable pour lui en zone soviétique.

National-socialisme et international-socialisme ont bel et bien été des monstres jumeaux qui ont ensanglanté le XXe siècle. Et, si le premier fait désormais l’objet d’une juste réprobation, il est choquant que certains puissent encore se réclamer du second.

J’aimerais croire que la diffusion de cet ouvrage rendra la chose désormais impossible !