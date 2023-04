Curieuse communication

À quelques jours d’intervalle, nous avons eu droit à l’entretien d’Olivier Dussopt, ministre du Travail, à « Têtu », à celui d’Emmanuel Macron dans « Pif gadget », et enfin à celui de Marlène Schiap­pa dans « Playboy ».

On pensait avoir une vision assez exhaustive du n’importe quoi qui préside à ce gouvernement. On pensait tout savoir du caractère adolescent du chef de l’État. Mais ils arrivent encore à nous surprendre !

La première chose qui vient à l’esprit est évidemment qu’ayant le plus souverain mépris pour la France, et donc pour leur mission de diriger notre pays, président et ministres ne voient même pas le problème que pose leur invraisemblable communication (tellement invraisemblable que, comme la plupart de mes confrères, j’ai d’abord cru à un poisson d’avril !).

Mais le deuxième mouvement – qui n’est nullement incompatible avec le premier – consiste à songer que cette communication délirante est probablement un écran de fumée pour détourner l’attention de l’actuelle crise politique et sociale.

Il est clair, en effet, que, pendant que le bon peuple débat de l’opportunité de réserver à « Pif gadget » la primeur des réflexions politiques de « Jupiter », il pense moins à réclamer le retrait de la réforme des retraites.

Mais il y a un troisième aspect de la question – que les médias dominants cachent prudemment, mais qui est manifestement central dans cette mini-polémique.

Ces trois médias ne sont pas des médias « comme les autres », tout le monde l’a bien vu, mais s’est bien gardé de pourquoi.

« Têtu » n’est pas seulement un magazine « tendance », c’est aussi, et d’abord, le principal titre du lobby LGBT (lequel ne représente nullement les homosexuels). Au point que l’adoubement d’Olivier Dussopt par ce journal vise probablement à transformer toute critique à son encontre en déclaration « homophobe ».

« Playboy », quant à lui, est un produit de l’industrie pornographique.

Il est d’ailleurs étrange de songer à défendre les droits des femmes – principales victimes de la pornographie – dans ce magazine.

Quant à « Pif gadget », les commentateurs semblent oublier ses liens avec le communisme. Une nouvelle fois, nous constatons que la social-démocratie, façon Macronie, est en réalité le fourrier de l’extrême gauche. Et la caste jacassante est d’une discrétion de rosière sur ce rapprochement inattendu en pleine crise des retraites …