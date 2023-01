Damien Rieu et Cory Le Guen

Un certain Cory Le Guen s’est récemment vanté d’avoir piégé l’identitaire Damien Rieu en lui faisant diffuser une vidéo de prière musulmane dans l’enceinte du Palais de justice.

L’idée était évidemment de montrer que Damien Rieu racontait n’importe quoi et que, par conséquent, son combat contre l’immigration et l’islamisation ne reposait sur rien de tangible, ni de sérieux.

Malheureusement pour le sieur Le Guen, ce qu’il a surtout réussi à démontrer, c’est que la gauche ne reculait pas devant grand-chose pour imposer son idéologie.

En l’occurrence, Damien Rieu a pu montrer assez facilement (simplement avec les captures d’écran de la sollicitation de l’énergumène) que Cory Le Guen avait délibérément menti à partir de son compte Twitter de journaliste.

En d’autres termes, Cory Le Guen avait piétiné la charte de déontologie des journalistes qui interdit à ces derniers de mentir (et même, de façon générale, de dissimuler leur condition de journaliste) pour obtenir des révélations.

Résultat : cette brillante opération de communication de Cory Le Guen (qui a touché des millions de personnes) s’est transformée en fantastique opération d’agit-prop en faveur de Damien Rieu.

D’une part, elle a montré que certains journalistes de gauche mentaient allègrement pour les besoins de la cause – comme naguère pour la cause sacrée du prolétariat !

D’autre part, elle a permis de montrer à beaucoup de Français que Damien Rieu n’avait pas tort de les alerter sur la prolifération des prières musulmanes partout sur le territoire.

C’est ce que l’on appelle sur internet l’effet Streisand : en voulant cacher (en l’occurrence ridiculiser) une réalité, on la met sur le devant de la scène.

Au point que les « grands frères » de la presse gauchiste se sont sentis obligés de couper très vite la branche pourrie pour éviter la contamination.

Ainsi « Libération » a-t-il publié un article de « fact checking ».

Et Cory Le Guen en ressort rhabillé pour l’hiver : on y apprend qu’il est familier des mensonges et des affabulations, qu’il a été condamné pas moins de 18 fois et même qu’il a été détenu 18 mois.

Il voulait créer un buzz ?

C’est réussi, mais peut-être pas tout à fait comme il l’aurait souhaité.

Quant à tous ces médias de gauche ou islamophiles qui s’étaient bruyamment réjoui que Cory Le Guen « humilie » Damien Rieu, ils sont soudain bien silencieux.

Et ce n’est pas nous qui nous en plaindrons !