Dangereuse « union nationale »

Lors de son dernier discours sur la crise sanitaire, le 13 avril, Emmanuel Macron a évoqué en termes sibyllins un gouvernement « d’union nationale ».

C’est une idée que « Jupiter » caresse depuis longtemps.

Le projet même de La République en Marche, constituant un mouvement politique débauchant à gauche et à droite, relève de ce vieux fantasme.

Mais, plus récemment, les innombrables discours martiaux, la rhétorique guerrière, sont évidemment un appel à « l’union sacrée ». Si, effectivement, nous sommes en guerre, les divergences politiques n’ont plus lieu de s’exprimer : il faut d’abord gagner la guerre et sauver la patrie.

Le problème, c’est qu’il s’agit d’un détournement sémantique : nous ne sommes pas vraiment en guerre (on ne peut être en guerre que contre d’autres hommes) et il y a de très sérieuses raisons de critiquer l’action du gouvernement.

Par ailleurs, ce détournement me semble au service d’un projet dangereux.

D’abord, il est évident que ce projet est politiquement dangereux. Si, réellement, Emmanuel Macron réussit à entraîner tous les partis dits « de gouvernement » dans son gouvernement « d’union nationale », son échec ne laisserait d’autre opposition que celle du RN et de LFI.

Autrement dit, il y a fort à craindre que cet échec ouvre la voie à Jean-Luc Mélenchon, puisque, lui, serait soutenu par de nombreuses personnalités de gauche, alors que le RN ne parvient pas à nouer d’alliance avec la droite dite « parlementaire ».

Or, l’échec de ce gouvernement « d’union nationale » est au moins vraisemblable : les réformes sont déjà difficiles à mettre en œuvre quand on a une ligne politique claire, alors, avec le « en même temps » et le refus de choisir, elles sont à peu près impossibles.

Plus profondément, la vision politique d’Emmanuel Macron qui se révèle ainsi au grand jour (mais que nous avions comprise depuis un moment !) est précisément non-politique.

En bon technocrate, il croit que l’expertise (effectivement ni de gauche, ni de droite) suffit. Mais l’expertise devrait être le préalable à la décision politique. Or, Emmanuel Macron se refuse par principe à toute décision politique au nom du « en même temps ». De même que LREM est supposée être à la fois de droite et de gauche.

Nous crevons précisément de cette absence de décision politique. Nous avons bien assez d’experts et de technocrates, mais nous manquons d’hommes d’État, de chefs, capables de trancher. La prétendue « union nationale » ne peut qu’aggraver notre situation politique.