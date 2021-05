Darmanin, incarnation de l’Absurdistan

Il était déjà étrange que les principaux corps de l’État régalien (l’armée d’abord, puis la police, suivie de l’administration pénitentiaire) soient obligés de sonner publiquement le tocsin pour rappeler au gouvernement les menaces d’explosion de la nation.

On aurait en effet pu penser que le gouvernement était parfaitement averti de ces menaces et mettait tout en œuvre pour y faire face efficacement.

Les déclarations de François Hollande ou Gérard Collomb montrent bien qu’ils savent.

Le premier parlait de possible «partition», tandis que le second, quittant la place Beauvau, faisait état du risque d’être bientôt «face à face» – et non plus seulement «côte à côte», ce qui constitue déjà un flagrant échec de l’intégration.

Ceux qui prétendent nous gouverner sont donc parfaitement au courant de la situation. Le problème, c’est qu’ils ne veulent rien faire. Soit parce que cette situation sert leurs intérêts, soit, plus simplement, par lâcheté, par démagogie, ou par clientélisme électoral.

Ce qui signifie, en clair, que nous avons des gens qui nous demandent de leur donner mandat de diriger la France, mais n’ont aucune intention de mener à bien la mission qu’ils demandent eux-mêmes.

Avec les tribunes des militaires, nous avons franchi un nouveau cap dans l’absurdité. Des militaires ont mis publiquement sur la table leurs inquiétudes devant la situation. Résultat: au lieu d’être félicités, ils se sont trouvés tancés par ceux-là mêmes qui les envoient risquer leur vie pour la France.

Mais, la semaine dernière, nous avons encore franchi un nouveau cap (la France est décidément de plus en plus l’Absurdistan que moquait récemment un quotidien allemand).

Les policiers, lassés de voir leurs collègues assassinés, sans obtenir d’autre réaction qu’une marche blanche ou un tweet de «ferme condamnation» du ministre de l’Intérieur, ont manifesté leur colère. Que croyez-vous qu’il arriva ? Ledit ministre les rejoignit. En d’autres termes, M. Darmanin a manifesté contre sa propre inaction.

Nous avons la troublante impression d’avoir été jetés dans un épisode des Shadocks, tant l’attitude de nos gouvernants est loufoque.

Mais le plus fort était encore à venir.

Cette manifestation a rapidement tourné à l’opposition entre justice et police. L’histoire retiendra sans doute, en effet, que l’une des principales trouvailles de Marianne V agonisante et schizophrène a été d’opposer police et justice, alors que, dans toutes les sociétés saines, les deux marchent main dans la main.

Les policiers réclament notamment – et on les comprend! – que les assassins de policiers soient punis et qu’on leur applique des «peines plancher».

À quoi M. Darmanin a répondu que les peines plancher n’étaient pas appliquées (seulement 30 % d’entre elles l’étaient sous M. Sarkozy, a-t-il précisé).

C’est bien possible mais alors, de deux choses l’une: soit les peines plancher en étaient réellement, c’est-à-dire que les juges ne pouvaient pas condamner plus légèrement, auquel cas ces 30% sont un aveu de forfaiture (les juges n’ont pas à écrire la loi, seulement à l’appliquer aux circonstances); soit ce n’était pas de vraies peines plancher, simplement une proposition d’alourdissement de condamnation dont les juges pouvaient user ou non et, dans ce cas, le législateur peut évidemment instituer de véritables peines plancher.

En tout cas, la logique voudrait que M. Darmanin qui a lui-même reconnu son échec en allant manifester contre la politique de son propre gouvernement démissionne. Mais il est vrai que la Macronie est fâchée avec la logique!