De Gaulle encore et toujours…

Plus de cinquante ans après sa mort, de Gaulle suscite toujours autant de controverses et continue à diviser une partie des Français.

Dans les colonnes des « 4 Vérités », et sur des réseaux sociaux, je lis parfois des commentaires particulièrement acerbes, voire haineux à l’égard du général.

Des livres paraissent pour casser le mythe du Grand Homme en l’accablant de tous les défauts et vices imaginables.

La plupart du temps ces écrits sont le fait d’anciens Français d’Algérie qui ont dû quitter leur pays d’enfance dans la souffrance en abandonnant souvent la totalité de leurs biens. Ils accusent de Gaulle de trahison.

Certes, on peut comprendre leur amertume et leur colère, mais de Gaulle avait-il un autre choix que d’accorder l’indépendance à l’Algérie ? Le Maroc et la Tunisie avaient acquis leur indépendance déjà en 1956. La Grande-Bretagne avait accordé l’indépendance au Ghana en 1957, au Nigéria en 1960, à la Sierra Leone en 1961 et à l’Ouganda en 1962.

Bien avant les premiers attentats meurtriers perpétrés par le FLN, de Gaulle savait que l’Algérie ne pourrait rester française car, dans le futur, l’Algérie allait devenir une charge financière beaucoup trop importante pour la France. Dans son discours du 4 juin 1957 à Alger depuis le balcon du Gouvernement, il lança la fameuse phrase : « Je vous ai compris ».

S’adressait-il aux Français d’Algérie ou plutôt aux Algériens en quête d’indépendance ? Chaque camp a pensé que cette phrase lui était destinée.

Bien sûr on peut reprocher à de Gaulle d’avoir laissé l’armée française tirer contre ses propres citoyens et d’avoir abandonné les Harkis qui avaient servi fidèlement la France.

Mais quel est l’homme politique, même parmi les plus grands, qui n’a rien à se reprocher ou qui n’a commis aucune erreur ?

Les détracteurs du général le décrivent comme étant froid, égocentrique, arriviste sans scrupule et ambitieux. Cet homme avait sans doute les défauts de ses qualités. Mais s’il était ambitieux, il l’était principalement pour la France.

D’autres l’accusent d’avoir été un « planqué ». Ils oublient de dire qu’il a été blessé au combat plusieurs fois lors de la Grande Guerre, qu’il a été emprisonné trois fois, s’est échappé autant de fois et qu’il a reçu la médaille de la Croix de Guerre.

Quand il revient au pouvoir à 68 ans, il redonne à la France de la fierté et de la grandeur.

Malraux est ministre de la Culture. Il propose la création d’une vingtaine de Maisons de la Culture dans toute la France. La langue et la culture française rayonnent partout dans le monde grâce aux nombreuses Alliances françaises. La Comédie française effectue des tournées triomphales en Europe.

De Gaulle lance la construction d’une force de frappe nucléaire ainsi qu’un programme spatial français. Sous sa présidence, on met en œuvre l’étude des trains à très grande vitesse et de l’avion supersonique Concorde. On construit le paquebot France qui sera le plus grand bateau de croisière du monde.

De Gaulle parcourt le monde. Il commence toujours ses discours dans la langue des pays qu’il visite. Des foules enthousiastes se déplacent pour voir et écouter l’homme le plus connu au monde.

Depuis sa disparition en 1970, quel est le président français qui a autant servi et œuvré pour la France ?

Aujourd’hui, nous avons un chef d’État qui, depuis l’étranger, vilipende le pays dont il est président. Un président très tactile qui s’invite à la Maison Blanche pour taper dans le dos du président américain et lui faire allégeance. Et, par égard à la fonction qu’il est censé représenter, je ne parlerai pas de son attitude grotesque lors de la finale de la coupe du monde de football.

Peut-on espérer un autre de Gaulle dans les années à venir ? On peut le souhaiter sans trop y croire.