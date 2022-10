De l’Absurdistan au totalitarisme davocratique

Ce qui me fascine le plus, dans le monde contemporain, c’est son caractère kafkaïen. Les injonctions contradictoires s’y succèdent à jet continu, sans que les commentateurs osent dire que le roi est nu.

Ne prenons que quelques exemples de cet Absurdistan dans lequel nous vivons tant bien que mal.

La première loufoquerie qui me frappe, en lisant les gazettes de ces derniers jours, nous vient d’Arabie saoudite.

Voici des décennies que l’on bassine, que l’on nous infantilise, que l’on nous corsète « pour notre bien » ou pour « sauver la planète », avec les impératifs dits « écologiques » (souvent cache-sexe d’impératifs financiers ou géopolitiques plus tangibles et plus discrets !).

Eh bien, les mêmes dirigeants qui proposent de venir nous fliquer chez nous pour vérifier que nous ne chauffons pas le salon au-dessus de 19 °C sont tombés d’accord pour confier les Jeux asiatiques d’hiver (j’avoue que j’ignorais jusqu’à l’existence de ces festivités) à l’Arabie saoudite.

Quand j’ai lu l’annonce, j’ai cru à une dépêche du Gorafi.

Mais non, il semble bien que la presse « mainstream » tienne à être aussi délirante que « L’Os à moelle » du regretté Pierre Dac.

Maintenant, expliquez-moi comment vous pourrez expliquer à de braves citoyens français que c’est anti-écologique de skier dans les Alpes en hiver, alors que la Davocratie ne voit aucun inconvénient à installer des pistes de ski en plein désert !

Autre exemple, pris lui aussi dans l’écologisme (qui fourmille de telles absurdités) : au nom du « développement durable », les brillants génies qui prétendent nous gouverner ont détruit la filière nucléaire française.

Résultat n° 1 : cela les a mis dans les mains de la Russie, tout en remplaçant de la production électrique décarbonée par de la production électrique carbonée. Le benêt que je suis ne voit ni l’intérêt écologique, ni l’intérêt économique, ni l’intérêt géopolitique de cette brillante décision – mais je vois bien l’intérêt électoraliste (sans parler de l’intérêt économique de quelques « généreux mécènes » des Khmers verts) !

Résultat n° 2 : malgré cette première absurdité, nous avons eu déclaré la guerre à la Russie.

Ce qui a logiquement entraîné des troubles dans l’approvisionnement énergétique en Europe. Le continent qui apporta la science et la technique au reste du monde va ainsi connaître des coupures d’électricité comme un pays du tiers-monde.

Sans parler du fait que, pour lutter contre la Russie, nous nous mettons dans les mains d’admirables « démocraties » comme le FLN algérien, les pétromonarchies djihadistes, ou le Venezuela communiste. On se sent tout de suite mieux dans le camp des démocraties ! Et sans parler de l’injonction contradictoire de rouler en voiture électrique (mais sans électricité) !

Pendant longtemps, j’ai cru que ces inepties étaient liées à l’électoralisme des politicards et au manque de vision à long terme des technocrates.

Bien sûr, cette interprétation reste d’actualité.

Mais je crains de plus en plus (la crise « sanitaire » a été un puissant révélateur) que nous soyons les cobayes d’une gigantesque expérience où les injonctions contradictoires préparent la privation des dernières libertés qui nous restent.

Le fait de priver tout le monde de liberté au nom de la survie des plus faibles, au moment même où l’on euthanasiait ces derniers dans leurs « EHPAD », est emblématique.

Ce que je me demande désormais, c’est combien de temps les oppositions vont demeurer silencieuses devant tant d’agressions contre le bon sens, nos libertés et même la vie de nos enfants ou de nos parents !