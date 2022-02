Dédiaboliser ou diaboliser le prochain ?

J’ai déjà eu l’occasion de dire ici que je ne croyais pas à la stratégie de dédiabolisation que mène – avec d’ailleurs un certain succès – Marine Le Pen depuis des années.

Entendons-nous bien. Je crois qu’un parti qui veut sérieusement arriver au pouvoir et y faire changer les choses doit éviter les provocations inutiles.

Mais la dédiabolisation consiste à adopter les codes sémantiques et même moraux de la gauche.

Comme l’a dit souvent Jean-Yves Le Gallou, le problème de la diabolisation ne réside pas chez le diabolisé, mais chez le diabolisateur. En conséquence de quoi, la seule façon de réussir une stratégie de dédiabolisation est de cesser d’offrir une alternative sérieuse à la gauche et de devenir soi-même de gauche.

Il y a pire encore. La dédiabolisation impose à l’ancien diabolisé d’apporter sur un plateau la tête de ceux qui ont le malheur de déplaire aux oligarques.

C’est ainsi que l’histoire récente du RN recèle bon nombre de « purges » – sans que l’on sache toujours très bien ce qui est reproché aux intéressés.

C’est la principale faiblesse de l’esprit de parti (et le RN est loin d’en avoir le monopole !) : il dégénère facilement en sectarisme. On y préfère toujours les soumis – et parfois les ennemis ! – aux alliés. La logique a été admirablement résumée par les théoriciens du Parti communiste, quintessence de ce sectarisme : « Un parti au pouvoir, les autres en prison. »

Je n’ignore pas l’utilité des partis pour remporter les élections, mais je suis bien forcé de constater leur nocivité : ils détruisent toute réflexion et empêchent les alliances entre personnes pensant différemment (raison pour laquelle je préfère le mouvement national à tout tout parti national).

Mais revenons à la dédiabolisation. Toute à son opération de « lissage » de son image, Marine Le Pen n’a pas vu Éric Zemmour monter en puissance.

Or, de même que l’essentiel de la stratégie de Valérie Pécresse consiste à dire qu’elle est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron (ce que les sondages démentent avec une régularité de métronome), la stratégie de Marine Le Pen consistait à affirmer qu’elle seule pouvait atteindre le second tour et y défendre ses idées contre le mondialisme.

Ce n’est désormais plus possible. D’où les attaques mutuelles (suicidaires).

Marine Le Pen déclare ainsi dans « Le Figaro » : « Je retrouve chez Éric Zemmour toute une série de chapelles qui, dans l’histoire du FN, sont venues puis reparties, remplies de personnages sulfureux. Il y a les catholiques traditionalistes, les païens, et quelques nazis. » (Voir des nazis partout est une vieille technique communiste de diabolisation.)

Un cadre de la campagne RN me dit que les propos étaient nettement moins polémiques (qu’en particulier, ils ne mettaient pas sur le même plan les nazis et les autres !) et qu’ils ont été durcis par « Le Figaro » pour les nécessités du « buzz ». C’est très possible car j’imagine mal une candidate aussi chevronnée faire une erreur aussi grossière.

D’ailleurs, quelques jours après, Marine Le Pen précisait – sans doute pour calmer la tempête suscitée par ses précédents propos : « Je n’ai aucun problème avec la chrétienté, notre vision du monde et de l’homme est imprégnée de culture chrétienne, que nous croyions ou pas. »

Il reste que le mal est fait. Et que ce mal est bel et bien dans la continuité de la stratégie de dédiabolisation.

Cette dernière est déjà problématique en soi (la droite n’a pas à accepter les oukases de la gauche!). Mais elle est encore plus dangereuse quand l’espace abandonné vient à être comblé par un autre – a fortiori avec le talent d’Éric Zemmour. Car, avant le second tour, il faut réussir le premier, eût dit M. de La Palice !