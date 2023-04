Déliquescence française (suite)

Le président français Emmanuel Macron donne une interview à « Pif Gadget », magazine connu pour la profondeur de ses analyses politiques, puis part en Chine en espérant obtenir un infléchissement de la position de la Chine face à la Russie : il n’a rien obtenu du tout, mais il a fait un beau voyage et les grands médias louent ses qualités de diplomate.

Marlène Schiappa, « Secrétaire d’État chargée de l’économie sociale et solidaire » (superbe titre socialiste dépourvu de toute signification) pense faire avancer la cause féministe en posant dans « Playboy », sans se dénuder, ce qui va décevoir les amateurs du magazine, connu pour ses positions pas du tout féministes.

Olivier Dussopt, « ministre du travail, du plein-emploi et de l‘insertion » (superbe titre socialiste là encore, porteur qui plus est d’une proclamation fausse : le plein-emploi est très loin d’exister en France), confronté aux grèves et aux manifestations résultant de la loi de réforme des retraites, a, lui, accordé un entretien au magazine homosexuel militant « Têtu » (pour lequel Macron avait accepté de faire la couverture torse nu il y a quelques années, avant de dire que le PDG de Radio France à l’époque n’était pas son amant) et révèle qu’il est gay, ce qui va sans aucun doute faire accepter plus facilement le passage de l’âge de la retraite à 64 ans.

S’il s’agit de faire rire les autres dirigeants du monde, c’est peut-être réussi. S’il s’agit d’autre chose, c’est entièrement raté.

Et pour quiconque est attaché à la dignité de la France, c’est absolument consternant.

Pendant ce temps, quand bien même les manifestations rassemblent un peu moins de monde, il y a toujours des casseurs et des incendiaires qui agrémentent les cortèges.

Les dix mille tonnes d’ordures qui s’amoncelaient dans les rues de Paris sont peu à peu ramassées et disparaîtront bientôt, jusqu’à la prochaine grève des éboueurs.

Anne Hidalgo s’apprête à accueillir à Paris les Jeux Olympiques l’an prochain et à démultiplier les embouteillages dans la ville pour réserver des voies aux sportifs et aux officiels.

Elle a rencontré voici peu le maire de Kiev, et lui a proposé de régler les problèmes de sa ville en y créant des pistes cyclables et en espérant le faire rêver en lui disant que son projet à elle pourrait devenir son projet à lui : une ville sans automobile !

De tels propos adressés au maire d’une ville confrontée aux bombardements russes sont remarquables de pertinence et de lucidité.

Mais, dès lors qu’elle a parmi ses adjoints un homme qui s’est récemment lamenté à la télévision en disant que son mari était mort lors d’une orgie de chemsex, on comprend que Paris est une ville qui est dans de bonnes mains.

Comme il n’y a pas de majorité à l’assemblée nationale, quand Macron ne fait pas utiliser l’article 49 alinéa 3 de la constitution pour faire passer une loi, il organise des « conventions citoyennes », censées faire avancer ses projets.

L’une d’elles vient d’être organisée sur la « fin de vie », donc sur l’euthanasie.

Cette convention s’inscrit dans le cadre d’un processus généralisé de dévaluation de la vie humaine sur lequel je reviendrai, mais ce qui doit être regardé en face est une euthanasie plus vaste : celle qui touche la France elle-même, et que Macron et ceux qui l’entourent semblent vouloir mener à bien.

La France reste le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés du monde développé, avec le Danemark.

Et elle est aussi le pays où les dépenses publiques sont les plus élevées du monde développé, ce qui signifie qu’elle est tout au bord de l’asphyxie économique.

La France est aussi le premier pays musulman d’Europe.

Les enquêtes montrent que les musulmans en France ne s’assimilent pas (si s’assimiler implique de devenir lecteur de « Pif Gadget », de « Playboy » ou de « Têtu », on peut les comprendre !), s’intègrent de moins en moins, placent en proportion croissante la loi de l’islam au-dessus des lois françaises (ce qui est conforme aux préceptes de l’islam).

Un dossier publié par l’INSEE montre que l’islam est désormais la première religion de France en nombre de pratiquants.

Un sondage récent dit que, si une élection présidentielle avait lieu aujourd’hui, Marine Le Pen battrait Emmanuel Macron et l’emporterait.

Ce n’est, dans ce contexte de déliquescence de la France, pas surprenant.