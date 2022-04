Demain le chaos ?

Depuis quelques années, la vie politique française était passée d’un clivage droite-gauche à l’opposition entre 4 blocs : à l’intérieur de la gauche comme de la droite, environ la moitié des électeurs choisissaient un parti « populiste » quand l’autre moitié choisissait un parti « de gouvernement ».

Si l’on regarde en détail les chiffres du premier tour, on constate que nous sommes toujours dans un système à 4 blocs, mais très différent.

L’extrême gauche (Mélenchon, Roussel, Poutou, Arthaud) réunit 8,9 millions d’électeurs.

La droite nationale (Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan) réunit 11,3 millions d’électeurs.

Le centre (Macron, Pécresse, Hidalgo, Jadot, Lassalle) réunit 14,5 millions d’électeurs.

Enfin, les suffrages non exprimés (abstention, bulletins blancs ou nuls) sont au nombre de 12,7 millions.

N.B. : J’aurais pu placer Hidalgo et Jadot dans l’extrême gauche, ce qui aurait été plus conforme à leurs déclarations mais, selon toute vraisemblance, leurs électeurs sont de centre gauche plutôt que d’extrême gauche. Cela aurait mis l’extrême gauche à 11,1 millions et le centre à 12,3 millions.

Cette situation est extrêmement inquiétante.

M. Macron a tué l’idée même d’alternance démocratique.

Le pouvoir n’oscille plus entre un centre gauche et un centre droit (parfois allié avec une gauche ou une droite plus « dures » – même si cette alliance est désormais « interdite » à la droite du fait du piège mitterrandien.).

Plus grave encore, un quart des Français est placé hors de la vie de la cité.

Naturellement, comme à chaque soir d’élection, nous avons entendu les larmes de crocodile sur le haut niveau de l’abstention, mais la réalité est que cette situation arrange les dirigeants qui peuvent ainsi facilement jouer le clivage utilisé jadis par De Gaulle en 1965 : moi ou le chaos.

C’est de toute évidence ce qu’Emmanuel Macron s’apprête à jouer au 2e tour.

Mais ce petit jeu est dangereux : tôt ou tard, les Français, lassés de ce « moi » (quel que soit le « moi » plus ou moins interchangeable du dirigeant qui joue cette scène), choisiront le chaos. Je veux dire : choisiront l’extrême gauche.

Ne nous y trompons pas : le score de Jean-Luc Mélenchon est extrêmement préoccupant. Le tribun castriste a mené l’une des rares bonnes campagnes de 2022 ; il dispose d’un appareil puissant et de relais dans les banlieues islamistes, les syndicats communistes et les associations du wokisme.

Il peut gagner et, si nous ne nous ressaisissons pas vite, collectivement, il gagnera. La France ne s’en remettrait pas.