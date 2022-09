Voici quelques incohérences et absurdités puisées dans l’information récente ou dans les observations de la vie quotidienne dans mon petit village :

n On nous dit : les incendies de cet été sont dus au dérèglement climatique, au mauvais entretien des sous-bois. On ne dit pas que, lorsque l’on coupe du bois en forêt avant l’hiver (dans ma région, on fait ses affouages dans les bois communaux), on rassemble les déchets (le fagot d’hier) le long du chemin forestier, car il est impossible de brûler du bois en été comme en hiver. Dans les campagnes, la dénonciation va bon train. Alors, on n’enfreint pas la loi de l’écologie en ville et on accepte la déraison.

n Ainsi va le monde avec l’absurdité récurrente en bien des domaines. Il est interdit de récurer tel fossé, telle rive de ruisseau comme hier. Résultat : on ramasse l’inondation.

n Lors du remembrement dans ma commune, on a supprimé les haies. En même temps, l’agriculteur a reçu une indemnité de l’Europe pour en planter de nouvelles.

n Avec la sécheresse, le bétail manque d’eau, mais certains agriculteurs qui désiraient créer des réserves en prévision d’étés secs se sont vus interdits de le faire. Écologie oblige. Rappelons-nous le bon temps écologique de l’aéroport de Nantes et des black-blocs auxquels le président Macron a donné raison contre tous (au nom de la rose ou du fait du prince de Machiavel qu’affectionnait le président Mitterrand). On voit où nous ont menés les accord de Maastricht ou de Schengen. Quand on méprise l’intérêt supérieur du pays, on paie deux fois.

n On a eu beau dire que nos abeilles disparaissaient, protester, eh bien, aujourd’hui, nous en a plus. Des bourdons et insectes exotiques font la pollinisation, mais jusqu’à quand ? Le pays va crever des dérogations accordées au seul besoin du profit.

n Un petit artisan qui travaillait chez moi avec un jeune en formation, auquel il donnait 1 700 € nets, plus une prime pour l’essence, s’est vu plaquer du jour au lendemain sans raison. Il semble qu’il soit possible de se mettre au chômage soi-même, sans motif impérieux. Révoltant pour le patron et son client !

Quand on refuse l’effort, on détricote le monde dans lequel on vit. Quand il n’y a pas de relève, on perd tout. Trois décès successifs dans le village, AVC entre autres : les villageois mettent en cause l’hôpital qui a perdu ses forces vives. Notre boulanger ambulant, venant du village d’à côté, ne sera pas remplacé en fin d’année. Les deux autres boulangers à disposition un peu plus loin, ont fermé boutique, comme le cabinet médical fermé depuis un an. Pourraient-ils travailler à mi-temps pour que la relève se fasse en douceur ? Eh bien non : notre boulanger nous a expliqué qu’un fonctionnaire viendrait en fin d’année contrôler que son four électrique était bien débranché, sinon gare à la sanction ! La sanction administrative est omniprésente et entraîne le pays à sa perte.

Est-ce le soleil de cet été qui tape trop fort ou les élites du pays qui perdent la tête ? Quand le pays reviendra-t-il à la réalité ? La folie douce de 1968 doit cesser ! On remplit le tonneau des Danaïdes entre une population de souche nonchalante, qui pense que l’État pourvoira à tous ses désirs, et une population de remplacement qui trouve, dans la défaillance du pouvoir, une occasion inespérée de vivre mieux.