Des élus LR et ex-LR soutiennent Emmanuel Macron

Fin août, une quarantaine de maires de droite et du centre se sont retrouvés à Fontainebleau, autour d’Édouard Philippe.

Ils étaient pour la plupart membres des associations « La République des maires », fondée par Christophe Béchu, maire d’Angers, et « La France audacieuse », fondée par Christian Estrosi, maire de Nice.

Tous deux anciens LR.

Parmi les plus importants, on distinguait Hubert Falco, maire de Toulon, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, ou encore Arnaud Robinet, maire de Reims.

Hubert Falco, prenant bien soin de n’engager que lui-même, déclara à cette occasion qu’à son avis, le candidat le mieux à même de représenter le centre droit en 2022 était Emmanuel Macron.

Il semble ainsi que cette coalition de grands élus « LREM compatibles » soit amenée à jouer le rôle du « flotteur droit » de la future majorité macronienne.

La plupart des observateurs politiques considèrent en effet qu’Édouard Philippe, qui aurait pu être un bon représentant de cette tendance, a laissé « passer son tour » et qu’il ne sera donc pas candidat en 2022. Et on voit mal qui, sur ce créneau, peut rivaliser avec lui.

Je ne suis pas centriste, mais je ne suis pas choqué que des centristes de droite cherchent à s’allier avec des centristes de gauche, tout en essayant de peser pour imposer ce qui leur tient le plus à cœur.

Ce qui, en revanche, continue de me sidérer, c’est le « deux poids, deux mesures ».

S’il apparaît naturel que certains maires LR ou ex-LR soutiennent Emmanuel Macron, pourquoi d’autres ne pourraient-ils pas faire un choix différent, comme soutenir Marine Le Pen ou – sans doute plus facilement – Éric Zemmour ?

Il semble en effet pour le moins improbable que tous les LR soutiennent Emmanuel Macron.

J’entends prophétiser depuis des années l’explosion de l’UMP, puis de LR.

Je ne suis nullement convaincu que ce soit inéluctable.

Mais ce qui me semble évident, c’est que des tendances assez différentes cohabitent au sein de ce parti.

On voit mal comment la tendance Wauquiez ou Retailleau pourrait faire le même choix qu’Hubert Falco.

Puisqu’aux dernières élections locales, la direction de LR a montré que le parti pouvait soutenir des candidats qui, non seulement avaient rendu leur carte d’adhérent, mais affichaient mê­me publiquement leur proximité avec la majorité présidentielle, ne lui faudra-t-il pas assumer une large liberté de vote des militants comme des élus ?

Une question demeure cependant : quels sont les poids respectifs disons du centre droite et de la droite plus souverainiste ou plus conservatrice ?

À lire les gazettes, les centristes sont vraisemblablement majoritaires parmi les grands élus et les conservateurs ou les souverainistes majoritaires parmi les sympathisants.

Je ne vois guère que trois options pour le futur de LR :

1) soit le parti devient une coalition d’élus sans véritable idéologie, laissant chacun choisir librement aux élections nationales, auquel cas il pourra continuer à accumuler les succès aux élections locales mais devra renoncer à peser sur la vie politique nationale ;

2) soit le parti se donne des cadres correspondant aux aspirations des sympathisants, auquel cas il a toutes les chances de renouer avec les succès électoraux ;

3) soit enfin les cadres tentent d’entraîner leurs électeurs avec eux vers la gauche et, là, je peux prophétiser sans risque qu’ils connaîtront le même sort que feu le MRP, mort de la dichotomie trop forte entre ses élus et ses électeurs !

Cette campagne de 2022 s’annonce en tout cas plus intéressante que prévu !