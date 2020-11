Divisions à l’extrême gauche

J’ai déjà eu l’occasion de le dire ici : il existe un risque significatif que, lors d’une prochaine élection présidentielle, le deuxième tour oppose un candidat de centre gauche (du type Emmanuel Macron) à un candidat d’extrême gauche (un de ces trotskistes grimés en écologistes qui sévissent déjà à de nombreux échelons de la vie politique locale).

En gros, la France est divisée en 4 grands blocs politiques «pesant» chacun autour de 20 % des voix et, en fonction de paramètres difficilement maîtrisables, l’un ou l’autre de ces blocs peut créer la surprise et arriver au deuxième tour.

C’est d’ailleurs ce qui me fait douter que le scénario de 2022 soit écrit d’avance, avec une victoire d’Emmanuel Macron sur Marine Le Pen.

Il suffit qu’un autre candidat de centre gauche tente sa chance et deux points peuvent manquer au président sortant pour figurer au deuxième tour.

De la même façon, Marine Le Pen n’est nullement assurée de figurer au deuxième tour. La présence d’un candidat LR «droitier» ou d’un candidat de la «droite hors les murs» pourrait la reléguer en 3e position.

Il n’est de même nullement écrit dans les astres que l’extrême gauche n’arrivera jamais au 2e tour. Elle le pourrait parfaitement si elle parvenait à s’unir derrière un candidat apparemment «lisse» (comme Yannick Jadot ou Anne Hidalgo).

Dieu merci, cette union ne semble pas à l’ordre du jour, mais elle n’est pas à négliger pour autant. Car il faut garder en tête que, si le cas se présentait, ce candidat soutenu par la gauche radicale pourrait même l’emporter au deuxième tour (notamment s’il était opposé à Marine Le Pen).

C’est l’une des raisons qui me fait plaider pour un procès sérieux du communisme (outre la justice due aux victimes). Qu’en 2020, il soit possible en France de peser sur la vie politique en se réclamant du communisme, en passant par pertes et profits les massacres de masse et la faillite de ce système pervers, dépasse l’entendement.

Cette complaisance pour le totalitarisme marxiste-léniniste est désormais doublée d’une complaisance pour la charia, différemment mais tout aussi totalitaire, au sein de ce que l’on nomme «l’islamo-gauchisme».

Mais il faut aussi savoir se réjouir des bonnes nouvelles: la question des relations avec l’islam divise profondément la gauche. Anne Hidalgo vient ainsi de déclarer la guerre aux écologistes (qui, pourtant, siègent dans sa majorité à Paris) en les accusant d’avoir des problèmes avec la république.

Je serais bien incapable d’expliquer ce que cela signifie, comme je serais incapable de définir les «valeurs de la république» – la république, dans la bouche des gauchistes, est trop souvent une idole que nous devrions encenser sans trop chercher à comprendre!

Mais ce qui est certain, c’est que le débat entre tenants d’une ligne de laïcisme strict et ceux d’une ligne de relativisme multiculturel complaisant avec l’islam va être agité.

J’avoue que je regarde les choses de loin – en me réjouissant de ces divisions de la gauche, mais en gardant en mémoire que, de toute façon, l’immense majorité des politiciens de gauche détestent l’être historique de la France et que, quel que soit le vainqueur, sa victoire sera une mauvaise nouvelle.