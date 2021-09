D’où viennent les envahisseurs ?

Ils sont des millions en France.

D’où viennent-ils ?

Qui sont-ils ?

Les plus nombreux sont les Maghrébins et, parmi ceux-ci, les Algériens qui ont, en France, reconstitué l’Algérie.

Des localités entières sont totalement algériennes avec mosquée et marché, comme à Mostaganem.

Les Marocains sont, eux aussi, nombreux, dont certains sont spécialisés dans l’importation de haschisch par tonnes.

Les Tunisiens, plus discrets, n’en sont pas moins très présents.

La majorité de ceux restés au Maghreb, des jeunes, se préparent à émigrer en France où ils retrouveront parents et amis.

Puis on passe à l’Afrique noire, et d’abord l’Afrique de l’Ouest, qui, depuis longtemps, envoie en France de forts contingents de jeunes venus du Sénégal, de Mauritanie et surtout du Mali et du Burkina Faso, appelés autrefois Soudan et Haute-Volta.

Émigrer en France est une obligation comme l’était naguère chez nous le service militaire.

Le Cameroun voisin se place bien, lui aussi.

Plus au sud, la Côte d’Ivoire et autre Dahomey sont parmi les plus gros exportateurs.

Le Ghana, ex-colonie anglaise, est spécialisé dans l’envoi de jeunes prostituées.

La République centrafricaine qui fut l’empire de l’empereur Bokassa ayant une population peu évoluée garde l’essentiel de ses habitants qui s’entretuent allègrement, avec maintenant la participation de groupes russes militaires armés envoyés par Moscou, dont on se demande ce qu’ils viennent faire dans ce « merdier ».

Au Soudan frontalier, c’est pire encore, mais il y a du pétrole et les Chinois s’y intéressent de près.

Plus au sud, le Gabon est un bon client avec de nombreux Gabonais qui ont la nationalité française très appréciée en raison de la carte Vitale …

Le Congo ex-belge ne se fait pas oublier, mais surtout les deux États voisins, le Rwanda et le Burundi, c’est-à-dire Hutus et Tutsis qui, eux aussi, se sont entretués, avec hélas la participation de la France.

Grands dieux, qu’est-on allé faire dans ces galères !

L’est de l’Afrique nous envoie Éthiopiens, Érythréens, Somaliens.

Ils sont peu nombreux, mais ils peuvent être agressifs.

Reste le cas très particulier du Nigéria, le pays le plus peuplé d’Afrique, dont tout le Nord-Est est aux mains des islamistes de Boko Haram qui font souvent des incursions meurtrières au Tchad et au Cameroun.

Poursuivant notre voyage, nous arrivons en Orient.

Les Libanais sont très nombreux en France, depuis le temps où le Liban était un peu la France de l’Orient.

Mais la décolonisation a fait son œuvre et c’est maintenant le chaos au Liban comme dans tout le Moyen-Orient. Aussi bien Syriens, Jordaniens et Afghans, avec une bonne dose de Pakistanais, arrivent-ils maintenant en France.

Je me rends parfois dans un supermarché dont curieusement le personnel est pakistanais.

J’ai eu affaire aussi à un Bangladeshi, autre espèce de Pakistanais.

Celui-ci, ne comprenant pas le français, m’a remis du sel alors que je lui demandais du sucre !

Et nous voici en Asie blanche.

Les Philippines sont nombreuses en France, d’où elles envoient aux familles restées au pays une part importante de ce qu’elles gagnent par l’intermédiaire d’une société spécialisée, Western Union, qui finit par manipuler des milliards d’euros lesquels ne restent, donc pas en France.

Quant aux Indochinois, ils font partie du paysage français.

Vietnamiens et Cambodgiens sont très nombreux en France où ils se sont réfugiés pour fuir la terreur communiste, notamment celle de Pol Pot, tueur en série, bon élève du Parti communiste français !

Mention spéciale doit être faite des Turcs, de plus en plus nombreux en Alsace-Lorraine.

On construit d’ailleurs à Strasbourg une gigantesque mosquée, dont les minarets domineront la capitale de l’Alsace très chrétienne.

Si le général Leclerc était encore parmi nous, il faudrait lui dire : « Mon général, il faut recommencer. Renvoyez ces gens chez eux, ils n’ont rien à faire chez nous. »

Les Chinois, eux, constituent un monde à part.

Ils sont déjà un million en France, où ils ont leurs villes et leurs commerces.

Ils ne mendient pas et certains ont même fait fortune.

Certains Noirs les considèrent comme des Blancs et donc les agressent chaque fois qu’ils en ont l’occasion.

Ainsi, fort curieusement, la république française a, en son sein, deux autres républiques : une chinoise et une turque, dont un certain nombre de ressortissants pourraient bien être des islamistes.

Les Roms, quant à eux, seraient les descendants d’Indiens qui, au XIIe siècle se sont joints aux grandes invasions de l’époque.

Leur métier est de mendier.

Des enfants passent ainsi la journée, par tous les temps, à mendier sur nos trottoirs.

Avec une telle situation, qui s’est créée peu à peu depuis 1945, comment voulez-vous que la France reste la France ?

Le mal est fait et il est irréversible.