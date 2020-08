Une récente étude de l’Ifop pour « Le Point » interrogeait les Français sur leur positionnement politique.

Il est frappant de constater que la « droitisation » de la société française se poursuit. Alors que 15 % des Français se déclaraient de gauche en novembre 2017, ils ne sont plus que 13 %.

Alors que 38 % se déclaraient centristes, ils ne sont plus que 32 %. En sens inverse, alors que 36 % se déclaraient de droite, ils sont désormais 39 %.

l est également remarquable que les électeurs du RN se déclarent à 59 % à droite (et, curieusement, à 24 % centristes, mais c’est probablement une façon de prendre ses distances avec l’étiquette « d’extrême droite »).

En tout cas, seuls 5 % des Français qui se disent proches du RN se disent également de gauche.

Cela contredit frontalement la stratégie de « ni droite, ni gauche » promue naguère par Florian Philippot et maintenue par Marine Le Pen.

De façon générale, il est aussi impressionnant que consternant de constater qu’à mesure que la société évolue vers la droite, les partis de droite désertent la droite.

Et l’on s’étonne que l’abstention explose !

Il me semble pourtant assez logique que les électeurs ne trouvant plus d’élus défendant leurs idées s’abstiennent.

De ce sondage – comme de nombreuses autres études – il ressort clairement qu’un candidat qui se positionnerait nettement à droite – je veux dire en rupture avec le socialisme – pourrait l’emporter.

Il est faux – et de plus en plus faux – qu’il faille édulcorer le message pour gagner. Il est faux que l’élection se gagne au centre, comme la plupart des commentateurs le prétendent depuis l’élection de Valéry Giscard d’Estaing.

Au passage, la question de l’entente à droite, qui nous est chère aux « 4 Vérités », se résout d’elle-même : si les électeurs veulent une politique de droite, ils accepteront volontiers (je pense même qu’ils souhaitent ardemment) une entente à droite.

Seul manque le courage politique – et c’est la denrée la plus rare en ces temps de disette. Mais il me semble absurde que les candidats de droite choisissent délibérément de perdre les élections, en refusant d’écouter leurs électeurs, pour mieux obéir à la caste médiatique !