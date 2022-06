Du chaos électoral à la renaissance du pays ?

L’« élection » du Premier ministre Mélenchon n’a pas été entérinée. Il était d’ailleurs peu probable que la « Nupes » obtienne la majorité à l’Assemblée.

Ceci dit, son pouvoir de nuisance n’en est pas moins sérieux et M. Mélenchon a gagné une partie de son défi qui consistait à fédérer une gauche extrême mais hétéroclite. Les 25 % de députés sous ces couleurs vont faire beaucoup plus de bruit que les 75 % les plus « raisonnables » – qui vont d’une petite partie de la « gauche rationnelle », au centre et à toutes les droites.

Même si elle va utiliser toutes les capacités de blocage possibles, l’extrême gauche ne va pas diriger le pays.

La balle est donc dans les mains du Président Macron. Il sait qu’il devra faire de nouveau un virage à droite mais, cette fois-ci, vers la vraie droite qui est toujours majoritaire en France.

Il doit en terminer avec son « en même temps » et satisfaire les enjeux primordiaux de notre pays qui sont :

– Un arrêt immédiat d’une immigration non contrôlée avec l’expulsion des illégaux et des condamnés pour non-respect de la loi française.

– Un retour à l’autorité de nos forces de l’ordre qui ne devront plus être considérées comme « racistes » et « violentes », mais comme l’outil donné par la constitution pour le respect de l’ordre public avec, si nécessaire, l’utilisation de la force.

– Une refonte de notre système judiciaire avec interdiction d’y faire de la politique – donc appliquer le droit et non pas les convictions des magistrats.

– Une vaste lutte contre l’argent gaspillé, qui va d’une baisse drastique du nombre de fonctionnaires (pour revenir à la moyenne européenne) à la création d’un organisme de contrôle, avec pouvoir d’arbitrage et de sanctions.

– La mise en place d’une véritable politique de désendettement, incluant dans la constitution, comme en Allemagne, l’obligation de présenter un budget équilibré, sauf en cas de « catastrophe ».

– Le retour à un État pro-entreprises (principalement industrielles) en donnant immédiatement à nos entrepreneurs les mêmes chances que nos concurrents, tant pour les prélèvements obligatoires que pour les contraintes normatives.

– Une remise à plat de l’ensemble de notre administration.

– Enfin, un renforcement de notre système de défense pour lui rendre ses capacités de contrer des ennemis, dont on constate actuellement l’agressivité, en revenant à un budget de 4 % du PIB tel qu’il était après la dernière guerre mondiale.

Un vaste programme qui dépend du Président actuel et qui certes ne se fera pas sans conflit, mais ce ne sera pas pire que le chaos annoncé par nos extrémistes de gauche.

À vous, M. Macron, de démontrer votre aptitude à devenir un vrai Président. Sinon, il sera vain d’attendre un nouveau quinquennat pour nous réformer, la France en tant que puissance mondiale, aura disparu d’ici là !