Du libéralisme politique au totalitarisme ?

La récente perquisition du FBI chez Donald Trump a beaucoup fait couler d’encre. Mais peu d’observateurs ont noté qu’elle était un des nombreux symptômes de notre répudiation du libéralisme politique – passant d’un régime dans lequel le débat politique est au service de l’amitié civique à un régime dans lequel il est un autre nom de la guerre civile où il faut anéantir son adversaire et non écouter ses arguments.

Certes, il existait des raisons sérieuses de contester ce libéralisme politique. En particulier, il est douteux qu’un régime politique reposant sur une forme d’indifférence à la vérité sur la nature humaine soit tenable à long terme. Cet agnosticisme avait notamment conduit à ignorer la nature sociale de l’homme et les corps intermédiaires.

Ainsi les régimes « libéraux » n’envisagent-ils que l’individu et l’État, ouvrant la voie à l’anarchie ou au totalitarisme – et ignorant les sociétés pré-politiques à commencer par la famille.

De même était-il douteux que le pouvoir soit à ce point dangereux qu’il faille nécessairement le brider par un pouvoir concurrent, au risque de se condamner à l’impuissance.

Par ailleurs, depuis des décennies, nous avions commencé à nous éloigner de « l’épure » du libéralisme politique.

Les parlements libéraux avaient été institués pour permettre aux peuples de consentir à l’impôt et à la dépense publique. Personne n’oserait aujourd’hui prétendre que cette fonction demeure d’actualité – quand les parlements représentent si mal les peuples et quand les parlements eux-mêmes ne peuvent toucher à la dépense publique qu’à la marge.

Mais le vieux principe de Montesquieu, beaucoup plus profond, selon lequel une société était mieux fondée sur des mœurs ancestrales que sur des lois avait été battu en brèche dès l’aurore de la Révolution de 1789 par le « légicentrisme » forcené des jacobins.

En un mot, ce qui se passe sous nos yeux n’est sans doute que l’accélération de tendances déjà anciennes.

Il reste que notre temps voit une répudiation, sans précédent depuis trois siècles, des principes du libéralisme politique.

Tout d’abord, il est de moins en moins évident que le commerce adoucisse les relations.

Ce fut pourtant l’un des plus puissants arguments du libéralisme : la rationalité économique allait remplacer, dans les échanges entre personnes et entre nations, la violence politique et religieuse.

Las, l’économie est devenue le véritable lieu de la guerre entre les nations – comme le montre la guerre en Ukraine. Le contrôle des matières premières est l’une des principales raisons de faire la guerre. En retour, les matières premières deviennent une arme entre les mains des belligérants, comme le gaz pour Poutine.

Mais ce que la perquisition chez Trump montre surtout, c’est que le débat politique est devenu une forme de guerre civile.

Il ne s’agit plus d’opposer argument à argument, vision du monde à vision du monde, mais « d’épurer » la nation des idéologies adverses. En l’occurrence, pour l’appareil démocrate, de « tuer » Donald Trump.

Plus grand-chose ne permet de croire à la rationalité des échanges en régime libéral.

Demeure l’un des principes – et non des moindres – du libéralisme, conséquence de l’indifférence à la vérité sur la nature humaine que je mentionnais plus haut : le principe de Hobbes selon lequel c’est « l’autorité et non la vérité qui fait la loi » – déconnectant la loi de toute recherche sur le bien ou le juste.

Ce principe, associé au fantasme que j’évoquais d’une société idéologiquement homogène (et au fantasme de la transparence), pourrait bien conduire rapidement nos sociétés occidentales à l’enfer du totalitarisme.