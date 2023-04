Des communicants, d’un excellent niveau théorique, sont parvenus à nous faire présumer que le « réchauffement climatique » serait lié à l’activité humaine : le CO 2 est aujourd’hui l’ennemi !

Pour eux, l’Humanité va être responsable de la destruction de la vie sur notre planète. Rien moins.

Pour mémoire : il y a environ 2.5 milliards d’années, la vie sur terre se résumait à des bactéries anaérobies (détruites par l’oxygène) : l’oxygène était un poison mortel. Puis, il y a 800 millions d’années, les bactéries aérobies ont « pris le pouvoir » et les anaérobies sont devenues l’exception (elles existent toujours et sont les plus dangereuses). Sans ce « cataclysme », nous ne serions pas là. Mais il a quand même fallu quelques centaines de millions d’années.

Or, je viens de m’apercevoir tout à fait par hasard d’un détail non pris en compte par ces camelots de l’apocalypse à (peut-être) venir :

En l’an 2000, j’ai fait construire une maison. Son grand axe a été défini par la boussole de l’architecte : Nord-Sud strict. Et j’avais remarqué en emménageant que l’ombre du toit était strictement parallèle aux murs. (Ô joie !) Par hasard, j’ai fait une constatation stupéfiante hier : l’ombre du toit s’écarte largement des mêmes murs. (Ô surprise ?) L’inclinaison de la terre s’est donc modifiée en 20 ans. Tout le monde connaît ce phénomène. Mais personne ne vient nous dire que cette réalité pourrait être à l’origine de changements climatiques comme la terre en connaît depuis son origine. Un seul exemple suffit : la « petite ère glaciaire » du Moyen Âge.

J’en conclus donc tout de bon, comme vous, que l’« écologisme » actuel tient plus du (fort) désir d’un système politique totalitaire de certains que d’une vérité scientifique.