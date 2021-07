Effondrement de la civilisation : oui, c’était mieux avant !

Patrick Buisson est bien connu pour avoir inventé la ligne politique qui porte son nom.

L’immense majorité des médias bien-pensants en ont fait l’incarnation de l’homme « sulfureux ».

Il faut dire qu’il « cumule » : ancien maurrassien, ancien directeur de la rédaction de « Minute », il n’a rien pour satisfaire le gauchisme médiatique.

Ses sombres histoires d’enregistrement téléphonique n’ont rien arrangé.

Mais, surtout, il reste coupable d’avoir été l’homme-orchestre de la seule campagne victorieuse à droite sous la Ve République, celle de 2007.

Je ne veux pas dire par là que Nicolas Sarkozy fut le seul président de droite, ni même qu’il fut un président de droite.

Comme beaucoup de Français de droite, je considère le bilan du quinquennat Sarkozy comme très médiocre – et cela ne tient pas uniquement à la crise financière car bien des réformes auraient pu être mises en place sans dépense publique importante.

Le problème, c’est que Nicolas Sarkozy était une « éponge » – comme trop de politiciens – et qu’il n’avait guère de convictions profondes.

Il n’en reste pas moins que la campagne de 2007 demeure un modèle du genre.

Sur une ligne de rupture avec la gauche soixante-huitarde, Nicolas Sarkozy, aiguillonné notamment par Patrick Buisson, réussit à séduire à la fois la droite populaire et la droite bourgeoise – et à faire le plus beau score de la Ve République au premier tour !

C’est dire que Patrick Buisson mérite d’être lu avec attention.

J’avais apprécié son livre « La cause du peuple ».

J’ai peut-être plus encore apprécié « La fin d’un monde ».

Ce livre d’une érudition fascinante, mariant connaissance des études d’opinion et amour de la culture populaire, est très justement sous-titré : « Oui, c’était mieux avant ! »

La thèse générale est qu’au cours des années soixante, les piliers de la société occidentale se sont effondrés – bien avant mai 68.

Cela vaut notamment pour l’Église avec le concile Vatican II.

L’auteur consacre de nombreuses pages à cet événement.

Moins pour étudier les ruptures théologiques que pour en mesu­rer les conséquen­ces sociolo­giques : le pas­sage d’une religion, âme de la civilisation, à une religion individualiste et « à la carte ».

Il consacre aussi de nombreuses pages à décrire la destruction méthodique de la paysannerie française – par ceux-là mêmes qui prétendaient la sauver !

Naturellement, l’auteur évoque aussi le bouleversement de l’extrême gauche passant progressivement de « l’Église » stalinienne aux groupuscules gauchistes, prédécesseurs de nos post-modernes idéologues « woke », « décoloniaux » ou LGBT.

De très belles pages sont réservées à l’image de la mort dans notre société.

Il faut également lire avec attention les chapitres sur la mort du père qui caractérise si bien notre société – jusqu’à la PMA sans père.

Un livre passionnant sur une crise identitaire profonde (aggravée par l’immigration) et plus présente que jamais.