Si on met dans un parc deux tout petits enfants avec chacun le même jouet, on constate un quart d’heure plus tard, qu’un enfant a deux jouets et l’autre zéro. C’est la loi naturelle.

Donc, si le peuple élit tel élu, ce dernier va s’occuper en priorité de lui et non des besoins de ses électeurs.

La seule parade, c’est le régime helvétique : le peuple dirige en direct ses intérêts avec des intermédiaires sans pouvoir, donc sans possibilité d’abus de pouvoir. Les Suisses, malgré un pays peu favorisé par la nature, ont, tous, un train de vie élevé !