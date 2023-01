Emmanuel Macron nous fait honte !

N’étant ni un sportif du petit écran ni un idolâtre du ballon rond, je n’ai pas suivi cette fameuse coupe du monde.

En revanche, j’ai pu consulter quelques extraits dont je ne me suis pas encore remis. En effet, la prestation de notre président m’a fait croire à une scène surréaliste. Mais, apparemment, la proximité de Noël (dont il convient quand même de rappeler que c’est l’anniversaire de la naissance du Christ Sauveur), semble pérenniser l’anesthésie générale de la France grâce à l’abondance (pour certains en tout cas) de chocolats et autres mets fins.

La France continue, sans même un toussotement, sa descente aux bas-fonds dans quasiment tous les domaines de la vie de la Nation. Sidérant, au pays des « moutruches », personne ne s’offusque de la dernière frasque de notre président. Personne n’a honte. Personne ne semble percevoir combien notre président jette le discrédit sur sa personne, mais aussi sur les fonctions qu’il occupe et surtout sur la voix de la France à l’international.

En avril 2021, la « Lettre à nos gouvernants » signée par plus de 27 000 militaires à la retraite avait suscité l’ire du gouvernement, alors que notre seul propos était de demander à nos gouvernants de faire ce pour quoi ils sont payés : gouverner. Mais, c’est nous qui avions été l’objet de critiques, d’accusations et de menaces. Nous aurions sali l’image de l’armée en nous exprimant publiquement. Aujourd’hui, après d’autres prestations peu flatteuses pour notre pays (fête de la musique à l’Élysée en 2018, visite du président aux Antilles, pour ne citer que les plus scandaleuses en termes d’images), j’imaginais que notre gouvernement avait mis en demeure le président de faire le choix de retrouver raison ou de s’effacer.

Madame Borne, n’avez-vous pas honte, avec tous vos ministres de ne pas réagir, suite peut-être à une erreur de posologie dans l’attribution de vitamine C à votre chef ? Quelle crédibilité accorder à un homme qui se conduit, comme l’ensemble de la planète a pu le voir, d’une manière aussi scandaleuse que déplacée ? Comment voulez-vous que les Français fassent encore confiance au premier magistrat du pays ? Votre honneur eût été sauvé par une attitude ferme et sans ambiguïté vis-à-vis du président. Honte à vous !

Et vous, grands corps de l’état, Conseil constitutionnel, Conseil d’État, grandes administrations, n’avez-vous pas honte de votre complicité coupable d’inaction ?

Et vous, députés et sénateurs de la majorité présidentielle, n’avez-vous pas honte de continuer à soutenir un président qui, au regard des critères les plus élémentaires de la bonne conduite d’un élu, abîme la France ?

Et vous, élus de tous bords, qui continuez de soutenir un président qui n’a que faire de vos avis, n’avez-vous pas honte ?

Et vous, préfets et hauts (ou moins hauts) fonctionnaires, n’avez-vous pas honte du comportement inacceptable que vous avez pu observer dans la tribune et sur la pelouse du Qatar ?

Et vous Messieurs les grands chefs de notre Armée, vous ne pouvez ignorer ce qui se mijote dans les têtes de tous vos subordonnés. Une fois de plus, vous allez devoir déployer des trésors d’imagination pour motiver vos troupes qui n’ignorent pas que les décisions viennent du chef des Armées. Bien sûr, je vous fais confiance pour arrêter le bras qui irait trop loin ; encore aimerions-nous être certains que vous en aurez le pouvoir.

Et vous, enfin, Madame Macron, êtes-vous fière du comportement de votre époux ? Sans doute par le passé, vous êtes-vous rendue complice de certains débordements déjà cités, mais il y a des moments où trop, c’est trop. N’avez-vous pas honte ? Peut-être ces scènes au Qatar ont-elles simplement tiré chez certains un vague sourire digne de feu « Les guignols de l’info », sauf que nous sommes dans le réel. Chère Madame Macron, il s’agit de la voix et du devenir de la France, mais d’abord et, plus prosaïquement, de votre propre époux. Je ne peux croire qu’une épouse n’ait pas suffisamment de lucidité et de discernement pour ne rien faire.

Aussi, je vous supplie de ne pas attendre les 65 ans envisagés pour le départ à la retraite pour encourager votre époux à prendre un repos bien mérité, après un quinquennat déjà bien trop lourd pour lui et surtout pour notre France que nous aimons.

