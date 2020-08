Gérald Darmanin, nouveau ministre de l’Intérieur, qu’il serait difficile de prendre pour un militant de droite « dure », et qui paraît plutôt un politicard opportuniste typique, a récemment déclaré au « Figaro », le 24 juillet, sa volonté de « stopper l’ensauvagement d’une certaine partie de la société ».

On aurait pu penser que cette déclaration allait susciter des réactions demandant des mesures concrètes et des actions mesurables pour répondre à cette énième promesse de politicien.

Eh bien, curieusement, ce n’est pas cela qui est venu, mais une critique sur le vocabulaire.

Il paraît en effet que le mot « ensauvagement » appartiendrait à la rhétorique de la fameuse « extrême droite ».

Admirez à quelle rapidité les euphémismes se chassent mutuellement !

Voici une vingtaine d’années, nous pouvions critiquer Jean-Pierre Chevènement pour avoir qualifié de « sauvageons » les « jeunes » qui brûlaient des voitures. Désormais, avec ce vocabulaire, le ministre socialiste serait un dangereux fasciste !

Il paraît aussi que la déclaration de Gérald Darmanin monterait les Français les uns contre les autres (dixit Barbara Pompili, ministre de l’Écologie). On se demande bien comment, si les sauvages ne sont pas désignés !

Car le principal reproche que l’on peut faire à ce mot est précisément d’occulter les causes de la violence en France.

Et ces causes, tout le monde sait, sans trop oser le dire, qu’elles tiennent largement à une immigration massive et non intégrée et à une détestation de la France par de trop nombreux habitants de notre pays.

Quand le député LREM Sacha Houlié tance le ministre de l’Intérieur en lui assénant qu’« il n’y a pas de sauvages en France, il n’y a que des citoyens », il oublie simplement un léger détail : pour être citoyen français, il faut au minimum aimer la France, sa culture et son histoire.

Or, oui, n’en déplaise à ce député philosophe, il y a bien des personnes en France qui n’aiment pas notre pays.

Alors, plutôt que de perdre encore un temps précieux en vaines parlottes euphémisantes et dissimulatrices de la tragique réalité, nous, citoyens français, apprécierions beaucoup que la majorité et le gouvernement se saisissent réellement du problème de la sécurité des Français.

Non, il n’est pas normal que des braves gens se fassent assassiner ou gravement mutiler pour une simple remarque.

Et, oui, avant de devenir citoyen, il faut d’abord accomplir un travail de civilisation – devenir Français de cœur avant de l’être de papier.