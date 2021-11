Éric Zemmour, homme providentiel ?

Zemmour aura le dernier mot : c’est le titre du dernier livre de Jacques Guillemain et Pierre Cassen.

Car, pour Pierre Cassen, figure bien connue de la sphère patriote, et Jacques Guillemain, ex-lieutenant-colonel pilote de l’armée de l’air, « Éric Zemmour est une vraie chance pour la France ».

C’est d’ailleurs le titre de leur premier chapitre d’un livre qui entend mieux faire connaître Zemmour aux Français.

Avec des références littéraires à Madame de Staël et à Voltaire, les deux auteurs estiment que seul Éric Zemmour peut sauver la France du grand remplacement, de l’invasion migratoire, de l’islamisation grandissante – en somme d’un désastre inévitable.

Ils tentent aussi de rassurer les Français les plus sceptiques sur le fait qu’Éric Zemmour est, et a toujours été, un grand amoureux et défenseur des libertés.

Donc, pour Pierre Cassen et Jacques Guillemain, Éric Zemmour a structuré des millions de Français, depuis plusieurs mois et leur redonne espoir.

En 180 pages et 19 chapitres, les deux auteurs dévoilent méthodiquement les principaux points forts du programme d’Éric Zemmour.

Du nucléaire à l’insécurité, en passant par l’immigration, l’économie, l’écologie, etc.

Ce livre très documenté a aussi l’avantage et le mérite de remettre à leur place, le « nez dans le caca » les candidats de gauche, déstructurés, qui attaquent violemment Éric Zemmour, en inventant des périls pour les libertés et des faits n’ayant aucune existence.

Comme une certaine presse française au service de l’immigration de masse et du mondialisme.

Pierre Cassen a toujours été, comme Éric Zemmour, amoureux de son pays, grand pourfendeur de l’idéologie mondialiste, et a toujours combattu l’islamisation de la France.

Il a fondé Riposte Laïque en 2007.

Organisateur de l’Apéro saucisson-pinard, des Assises internationales contre I’islamisation de nos pays et de nombreux colloques, notamment sur la liberté d’expression, auteur de « Et la France devint la putain de l’islam », il poursuit un combat sans relâche au service de la défense de la France, de ses valeurs, de son mode de vie et de sa civilisation.

« Co-pilote » du livre, Jacques Guillemain est un lieutenant-colonel pilote de I’Armée de l’air devenu pilote de ligne.

Retraité depuis quelques années, il est un fidèle contributeur de Riposte Laïque, avec plus de 1 800 articles à son actif.

Auteur de « Macron le pire fossoyeur de la France », il fait partie de ces millions de citoyens profondément attachés à leur patrimoine culturel et qui refusent de se voir dépossédés de leur pays.

Passionné de géopolitique et gaulliste convaincu, il prêche pour un retour inconditionnel à notre souveraineté nationale, bien loin de cette France asservie et sans frontières, noyée dans le grand village mondial que souhaite Emmanuel Macron.

Ces deux auteurs affirment qu’Éric Zemmour est l’homme providentiel de la France, seul capable de transporter la France des ténèbres à la lumière, après 40 années de trahisons de ses élites.

Un livre clair, précis, concis, qui ne s’embarrasse pas de grandes envolées lyriques ou de considérations philosophiques superflues.

Puisse « Zemmour aura le dernier mot » convaincre le lecteur que 2022 sera le point de non-retour, au-delà duquel notre pays sera sauvé de la folie mondialiste ou bien sera condamné à mourir.

Un vote existentiel donc.

Car des millions de citoyens français attendent impatiemment qu’Éric Zemmour annonce sa candidature à l’élection présidentielle pour sauver la France et la civilisation judéo-chrétienne.