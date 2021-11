Éric Zemmour peut-il sauver la France ?

La campagne pour les élections présidentielles françaises du printemps 2022 a, on le voit chaque jour, démarré bien plus tôt que prévu.

Et elle a démarré par ce qui peut être décrit comme une explosion qui bouleverse tout sur son passage.

Nul ou presque ne prévoyait qu’Éric Zemmour passerait du statut d’essayiste, journaliste et commentateur, à celui de candidat.

Et ceux qui le prévoyaient ne pensaient pas qu’une candidature d’Éric Zemmour prendrait ampleur et consistance, tout au moins pas à ce degré.

En deux mois de ce qui ne porte pas encore le nom de campagne, Éric Zemmour s’est hissé à un niveau égal ou supérieur à celui de Marine Le Pen.

Il est désormais en position de pouvoir être l’adversaire de second tour d’Emmanuel Macron.

Éric Zemmour a perdu l’émission dans laquelle il s’exprimait cinq jours par semaine, en raison d’une décision du CSA qui visait à faire qu’il soit moins visible et moins entendu.

Il est bien plus visible et bien plus entendu depuis : toutes les chaînes de télévision et toutes les stations de radio se l’arrachent – et ce, pour une raison simple : il leur permet de battre des records d’audience, car ce qu’il dit suscite l’intérêt, alimente les débats, et définit désormais la teneur de la campagne.

Les autres candidats de « droite » déclarés tentent de prendre en compte ce qui est au cœur de son discours, et qu’ils comptaient laisser de côté.

Pour autant, ils n’intéressent que très peu : les électeurs préfèrent l’original aux copies et voient parfaitement que des politiciens qui ont été au pouvoir au cours des trente dernières années n’ont rien dit et rien fait de ce qui aurait dû être dit ou fait, et se conduisent en opportunistes dans cette campagne.

Ce qui fait la différence d’Éric Zemmour est qu’il tient un discours conservateur que les adeptes du prêt-à-penser aseptisé pensaient avoir poussé vers la marge et la diabolisation.

Ils constatent que leurs efforts pour pousser Éric Zemmour vers la marge et la diabolisation ne fonctionnent pas, malgré leurs efforts incessants et le recours à leur vocabulaire habituel : « fasciste », « raciste », « extrême droite ».

Ils utilisent même désormais, après avoir visiblement hésité, car Éric Zemmour est juif, le mot « antisémite » – ce qui est ignoble, mais montre aussi qu’ils sont en plein désarroi.

Ils avaient éliminé des débats l’expression « grand remplacement » et ce qu’elle désigne : une invasion migratoire qui vient peu à peu remplacer la civilisation judéo-chrétienne par une islamisation croissante.

Ils doivent constater qu’une large majorité des Français constatent que le « grand remplacement » a lieu et sont inquiets.

Ils pensaient qu’Éric Zemmour ne pouvait parler que d’immigration et d’islam, ils doivent constater qu’il aborde aussi les sujets économiques et parle de politique étrangère.

Tout peut se passer et tout sera fait pour qu’Éric Zemmour soit éliminé et chassé comme un importun mais, pour l’heure, l’explosion fonctionne.

Les candidats des Républicains sont presque inaudibles et leur parti, sachant que les deux tiers de leurs électeurs sont attirés par Éric Zemmour, a décidé de choisir parmi eux le candidat dans un congrès réservé aux adhérents – ce qui est un aveu de faiblesse.

Marine Le Pen est plombée par sa volonté de se recentrer, et sait elle-même qu’elle ne peut pas gagner, même si elle dit le contraire.

La gauche est en miettes.

Macron redoute d’avoir à affronter Éric Zemmour, et sait que, si c’est le cas, il finira en charpie, car Éric Zemmour est un redoutable débatteur.

Éric Zemmour a retenu de Donald Trump qu’il faut créer la surprise et le choc aussi souvent que possible pour asphyxier ses adversaires – et il crée la surprise et le choc.

Je ne partage pas toutes ses positions, mais je le dis : dès lors que Macron réélu poursuivrait la destruction du pays, si le choix se situe en 2022 entre Éric Zemmour et la reconduction de Macron, il sera pour moi très facile à faire.

Je ne comptais pas me déplacer pour voter.

Si Éric Zemmour parvient à surmonter tous les obstacles dressés devant lui, j’irai certainement voter pour lui, même si cela implique pour moi d’aller jusqu’à Los Angeles.

Éric Zemmour peut-il sauver la France ? Je n’en suis pas certain. Emmanuel Macron incarne-t-il l’agonie de la France ? J’en suis, en revanche, absolument certain.