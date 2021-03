Et pourquoi pas Philippe de Villiers?

Y a-t-il un recours au travers d’un homme providentiel?

Ce qui nous manque, c’est une personne ayant le charisme suffisant pour être au-dessus des partis, capable de faire le lien entre une France du passé, du présent et du futur, dans les arcanes du pouvoir et dans le rôle régalien que permet la Ve République.

En dehors de Philippe de Villiers:

– qui a subi le massacre des Chouans dans son cœur de Vendéen?

– qui connaît le roman de Jeanne d’Arc, de Saint Louis et de Charette?

– qui est capable de tirer sur le fil du mensonge?

– qui connaît les mosquées de Roissy?

– qui est capable de faire sonner les cloches demain?

– qui a créé un parti, et peut donc contrôler ceux des autres?

– qui connaît bien l’Europe pour en avoir été député?

– qui a un frère connaissant aussi bien l’armée, pour en avoir été le chef?

– qui est capable de fédérer comme il l’a fait au Puy du Fou?

– qui a cette empreinte si française?

– qui a le charisme?

En bref, qui connaît le passé, le présent et nous décrit la France telle qu’elle doit être dans le futur, en face de celle qui meurt sous nos yeux?

Je ne vois que lui.

Tous nos autres politiques ne sont que des figurants, accrochés à leurs prébendes, incapables d’appliquer le régalien dont ils ont la charge.

Actuellement, nous avons un chef de l’État qui n’est autre chose que le PDG d’une société, incapable d’assurer les dividendes aux actionnaires que nous sommes, avec comme Premier ministre, un surveillant général et, comme ministres, des contremaîtres éloignés du réel, étouffés par la réglementation kafkaïenne de notre administration et de celle de Bruxelles, annihilant à elles deux toute autonomie.

Dans tous ces prétendants à la course présidentielles, Retailleau, Bertrand, Wauquiez, Hidalgo, Le Pen, Mélenchon et autres, tous nos oligarques ne voient que leur carrière, dans un entre-soi dont les Français, que nous sommes, sont absents.

Beaux parleurs, sans plus, d’une droite et d’une gauche sans patrons où le citoyen ne peut se reconnaître.

Je ne vois donc que Philippe de Villiers qui, ayant occupé tous les postes clefs de nos institutions, soit capable de redonner fierté et souveraineté à la France, dans le statut de Président tel que le prévoit la Constitution de la Ve République, entre monarque et président, au-dessus des partis, sachant trancher.

En a-t-il le courage ou l’envie? La question est là.

Mais, en face des «y à qu’à, faut qu’on» sans charisme ni envergure, et en face du vide actuel propice, pour moi, il doit faire campagne et se présenter. Il en a incontestablement l’étoffe et les atouts.

Yves Desbuissons